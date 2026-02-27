Cote d'Ivoire: Ministère des Sports - Adama Doumbia, nouveau directeur général des Sports

Adjé Silas Metch, ministre des Sports, a opéré, le jeudi 26 février 2026, deux changements majeurs au sein de son département. Adama Doumbia, jusque-là directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (Oissu), a été nommé directeur général des Sports et de la Vie fédérale.

Il remplace Mme Kinimo Hortense Faitai à la tête de cette importante structure chargée de définir, de mettre en œuvre et de suivre la politique sportive nationale. Elle encadre notamment les fédérations sportives ainsi que le sport de haut niveau et le sport de masse. À l'issue de la cérémonie de passation de charges, présidée par Hervé Abissa Kouamé, directeur de cabinet adjoint, Adama Doumbia, qui abattait un travail de titan à la tête de l'Oissu, a transmis les dossiers de l'Office à Nomel Meless, l'un des conseillers techniques du ministre, qui devient de facto directeur général de l'Oissu.

Quatre jours après son discours-programme devant le mouvement sportif national, prononcé au stade d'Ebimpé, Adjé Silas Metch est ainsi passé à l'acte. Ce réaménagement technique répond à un objectif unique : concrétiser la vision stratégique définie dans la Politique nationale du sport. Il s'agit de « faire du sport un moteur de création de richesse, un instrument d'amélioration du bien-être des populations et un outil de promotion de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale à travers les grandes compétitions ».

À ce poste stratégique, Adama Doumbia a déjà démontré, en quelques mois à l'Oissu, ses aptitudes à contribuer efficacement à la réalisation de ces ambitions. À Mme Kinimo Hortense Faitai, désormais nommée secrétaire générale du Conseil national des sports (Cnas), le ministre a adressé un message fort. Il attend beaucoup d'elle à la tête de cet organe consultatif, de médiation et de proposition.

Créé en 2014, le Cnas n'a pas réellement fonctionné jusqu'ici. Face aux crises récurrentes au sein des fédérations sportives, Adjé Silas Metch a porté son choix sur cette femme d'expérience et de rigueur pour ramener la paix au sein de la famille sportive. De son côté, Nomel Meless hérite de dossiers sensibles à l'Oissu, notamment l'organisation d'un nouveau tournoi de football des jeunes, dont les finales régionales sont prévues ce samedi à Dabou et à Korhogo.