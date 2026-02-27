Afrique: PCMMO 2026 - La Tunisie au coeur des archives vivantes

Un focus dédié au patrimoine cinématographique tunisien marquera la 21e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, dont le programme complet sera dévoilé début mars.

La Tunisie s'affirme comme l'un des axes majeurs de la 21e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (Pcmmo), prévue du 25 mars au 12 avril 2026 à Paris.

Cette édition mettra en lumière un pan essentiel du patrimoine national à travers un focus consacré aux archives cinématographiques tunisiennes. Dévoilées lundi, les grandes lignes de la programmation annoncent un segment intitulé «Focus Archives», initié par Focus Gabès en partenariat avec Plaine Commune et le laboratoire L'Abominable.

Cette section propose une réflexion sur les archives papier, audiovisuelles et photographiques, envisagées comme des matières vivantes, capables d'interroger le présent et de nourrir la création contemporaine.

Trois œuvres de fiction structurent ce parcours tunisien : Les Sabots en or de Nouri Bouzid (1989), Les Zazous de la Vague de Mohamed Ali Okbi (1992) et Insurrection de Jilani Saadi (2021). Trois films, trois époques, qui dessinent en creux les mutations esthétiques et politiques du cinéma tunisien.

Au-delà de ce focus, le festival accueillera plusieurs figures du cinéma maghrébin. Le réalisateur marocain Hakim Belabbes, parrain de cette édition, y présentera notamment «Un nid dans la chaleur», confirmant un parcours marqué par une approche humaniste et exigeante.

La programmation s'ouvre également aux scènes libanaise et palestinienne, avec «Et les poissons volent au-dessus de nos têtes» de Dima El-Horr et «With Hasan in Gaza» de Kamal Aljafari.

Pour sa 21e édition, le Pcmmo conjugue ainsi cinéma, arts plastiques, musique et littérature, dans un esprit de dialogue entre disciplines et territoires. Déployé dans plusieurs salles parisiennes, le festival confirme sa vocation de passerelle culturelle entre les deux rives de la Méditerranée.