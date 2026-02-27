Congo-Kinshasa: Les travaux de l'aéroport de Bandundu en phase de finition avant la Conférence des gouverneurs

À Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, les travaux de réhabilitation de l'aéroport national entrent dans leur phase finale. Selon la Régie des voies aériennes (RVA), la piste de décollage et d'atterrissage sera totalement opérationnelle d'ici quelques semaines, à temps pour accueillir les délégations de la 13ème Conférence des gouverneurs.

La modernisation de cet aéroport est une priorité stratégique pour la province, qui s'apprête à recevoir les chefs des exécutifs provinciaux de toute la République démocratique du Congo du 24 au 28 mars prochain.

« Les travaux avancent bien. D'ici quelques semaines, la piste sera prête. Notre objectif est de permettre aux délégations attendues pour la Conférence des gouverneurs de voyager dans les meilleures conditions de sécurité », a précisé le commandant de la RVA/Bandundu, Fils Muhima.

Ce dernier s'est montré rassurant quant au respect des délais. Les travaux actuels visent à garantir la sécurité des vols et à permettre l'atterrissage d'aéronefs de grande capacité.

Désenclavement de la province

Au-delà de l'événement politique de mars, la réhabilitation de l'aéroport national de Bandundu représente un enjeu économique majeur pour la région. Une piste modernisée permettra de :

Fluidifier le trafic aérien entre Bandundu et Kinshasa, ainsi qu'avec les autres chefs-lieux.

Réduire les coûts de transport des marchandises et des personnes.

Booster l'activité commerciale locale en facilitant les échanges.

Les habitants de Bandundu, qui dépendent fortement du transport aérien pour pallier les difficultés du réseau routier, accueillent avec satisfaction l'avancement de ce chantier qui devrait redonner à la ville son rôle de carrefour régional.