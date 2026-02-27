Tunisie: L'USM en quête d'ascension - Rompre avec les faux départs

A cinq points du podium et à défaut de jouer le titre, l'Union Sportive Monastirienne peut encore atteindre l'un des objectifs définis en début de saison, soit finir dans le Top 3 de la Ligue 1.

Aujourd'hui, au sein de la hiérarchie, les Bleus vont devoir composer avec la concurrence du CSS, du ST, du CA et même du leader, tous classés devant l'équipe du Ribat et plus que jamais concernés par le titre, et à défaut par les places d'accessit.

La situation ne souffre donc d'aucune ambiguïté pour l'équipe du Ribat, d'autant plus que même dans le rétroviseur, l'ESS, récent bourreau des Bleus justement, n'a pas encore dit son dernier mot.

A présent, si la formation veut du moins tenir un strapontin continental à terme, elle doit valider jusqu'au bout et surtout mettre à profit la réception du CSS et du CA, deux concurrents directs des Bleus.

Chaque chose en son temps cependant, ce samedi, à l'épreuve d'un périlleux déplacement à Bizerte, au révélateur du CAB, l'USM de Tarek Jarraya doit forcément gagner pour se projeter davantage.

Bref, tout autre résultat exposerait les gars du Ribat et compromettrait par là même ses chances de montée en gamme. Après avoir traversé une période en clair-obscur, marquée par la défaite du derby du Sahel suivie d'une victoire à la réception de l'ES Zarzis, l'USM ne peut plus à présent afficher un jeu fortement contrasté.

A Bizerte dans un contexte plutôt apaisé

Enivrant autant qu'exaspérant, conséquence d'une utilisation parcimonieuse de ses forces pour gérer le calendrier de toute une saison, l'USM est actuellement à une période charnière de l'exercice, là où il va falloir enfiler le bleu de chauffe pour tenir la cadence imprimée par les autres candidats jusqu'au bout.

Quant à Tarek Jarraya, il devra stabiliser davantage son onze-type et recourir aux mêmes qui ont battu l'ESZ récemment, avec une ossature composée des Raed Bouchina sur le flanc droit, Youssef Herch sur le côté opposé, Malek Miladi-Raed Chikhaoui dans l'axe, le piston guinéen Ousmane Diané, le milieu axial Chaim Djebali, le relayeur Ganouni au cœur du jeu et la pointe Fakhreddine Ben Youssef.

Quant aux joueurs en ballottage, si face à l'ESZ le Malien Ibrahim Gadiaga a pleinement eu la confiance du coach, le jeune ailier droit de 21 ans, Salem Bizid, a fait souffler un vent de fraîcheur à l'équipe.

D'autres cartes sont disponibles, telles que Nassim Douihech, Adem Boulila et Adnene Yaâkoubi, l'avant-centre Brahim Souissi, le pivot nigérian Luqman Gilmore et l'excentré gauche Aymen Ben Mohamed.

Avec ce contingent donc, l'USM sera confrontée ce samedi face au CAB à Bizerte dans un contexte plutôt apaisé après sa dernière victoire. Pourtant, on ne se départit pas d'une impression étrange à Monastir, comme si ce qui se jouait depuis quelques semaines n'apparaissait qu'en filigrane.