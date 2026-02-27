Congo-Kinshasa: Le « rôle prophétique » de l'Église catholique face à la crise - Fake news, polarisation et controverses

analyse

Le 24 décembre 2025, lors de la messe de minuit, l'archevêque de Lubumbashi (le chef-lieu de la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo) a prononcé une homélie à teneur très politique, comprenant des reproches véhéments à l'encontre du gouvernement de Kinshasa. Peu après, une fake news annonçant sa suspension s'est propagée sur les réseaux sociaux. Cet épisode en dit long à la fois sur le clivage Est-Ouest dans le pays, sur les tensions entre le gouvernement et l'Église catholique, et sur l'impact que les réseaux sociaux ont aujourd'hui sur la société congolaise.

Cet article a été co-écrit avec Marcel Ngandu Mutombo. Professeur d'histoire à l'Université de Lubumbashi, ses travaux portent principalement sur la vie sociale, les mouvements sociaux et les relations intercommunautaires au Katanga, thématiques auxquelles il a consacré plusieurs ouvrages.

En République démocratique du Congo, les relations entre l'Église et la politique ont été de longue date marquées par une tension permanente entre collaboration et confrontation, de la période coloniale où l'Église accompagnait l'État, au régime autoritaire de Mobutu Sese Seko où elle est devenue une voix critique, jusqu'aux crises récentes sous Joseph Kabila, où elle s'est imposée comme médiatrice et autorité morale influente dans le débat démocratique. Aujourd'hui, les Églises catholiques et protestantes proposent une initiative controversée qui permettrait de mettre fin à la guerre qui déchire le pays depuis plus de trente ans tout en refondant le lien social et politique en RDC.

Le 13 janvier 2026, un post intitulé « Séisme au sein de l'Église catholique (RDC) » circule sur les réseaux sociaux congolais. Le message annonce la suspension de Mgr Fulgence Muteba, président de la Conférence nationale épiscopale du Congo (CENCO), une institution religieuse qui joue un rôle crucial en RDC comme autorité morale et spirituelle, mais aussi comme médiatrice lors des crises politiques.

Le lendemain, l'archidiocèse de Lubumbashi publie un communiqué dénonçant cette fausse information, appelant les fidèles à pardonner aux « frères égarés qui ne comprendraient pas le fonctionnement de l'Église catholique, ni ses structures institutionnelles » alors que « le pays s'efforce de trouver des voies de sortie de crise ».

Rappelons que les récents accords signés à Doha en novembre 2025 et à Washington en décembre de la même année n'ont réussi ni à faire taire les armes ni à mettre un terme à l'occupation des villes de Goma et de Bukavu par la rébellion (coalition entre l'AFC/M23 et l'armée rwandaise).

Or cette fake news survient moins d'un mois après une polémique suscitée par l'homélie prononcée par l'archevêque métropolitain lors de la messe de la nuit de Noël dans la cathédrale de Lubumbashi. Elle est à relier de façon plus globale aux différentes controverses autour du « Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble » mis en place par la CENCO et l'Église du Christ au Congo (ECC). Comment ce pacte est-il perçu par les membres du clergé et par les fidèles catholiques ? Et que révèlent ces polémiques sur l'institution et sur la bataille de l'information qui se déroule au sein dans la société congolaise ?

La messe de Noël

Dans son homélie du 24 décembre, Mgr Muteba peint un tableau sombre de l'état du pays, en proie au pillage de ses ressources. Il cite ces propos du Pape François, tenus en 2023 : « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo ! Retirez vos mains de l'Afrique ! Arrêtez d'étouffer l'Afrique, ce n'est pas une mine à dépouiller ou un terrain à piller ! »

Enfin, il interpelle les fidèles sur les accords signés entre Kinshasa et les États-Unis, leur demandant s'ils savent que ces derniers ont été signés pour une durée de 99 ans :

« Il est inimaginable de gager ou de brader les minerais de toute une nation pour sauver un régime ou un système politique. De toute évidence, cela revient à sacrifier le développement de la population et à confisquer le bonheur des générations à venir. »

À la fin de l'homélie, quelques applaudissements se font entendre, mais l'atmosphère s'est alourdie. Le lendemain, les réactions des fidèles sont mitigées. Sur WhatsApp, les critiques fusent : « C'est pas une homélie de Noël ça » ; « Déjà, la cathédrale n'était pas pleine » ; « Les gens ne le supportent plus » ; « Hier, il n'était pas du tout dans la célébration... à part sa haine ».

Interrogés sur le parvis de l'église, d'autres voix défendent l'archevêque, qui aurait eu le courage de dire la vérité. Pour Kevin (33 ans, servant de messe), ceux qui critiquent l'archevêque sont des fanatiques du parti présidentiel (affiliés ou sympathisants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS). Il dénonce la mauvaise gestion du pays - une critique du régime qui prend une coloration particulière dans l'ex-province du Katanga, fief des principaux opposants au régime.

De plus, l'homélie survient dans un contexte de fortes tensions dans la ville minière de Kolwezi (manifestations, affrontements violents, morts) suite à une décision administrative limitant l'accès des mineurs artisanaux aux marchés de traitement et de vente. Parallèlement à ce climat d'insécurité sociale, des accusations, soupçons et procédures judiciaires qui portent sur des enrichissements illicites dans les carrés miniers de la région pèsent sur des proches du président Félix Tshisekedi.

Deux jours après l'homélie, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya parle de « contre-vérités » au sujet de la durée du contrat signé et verse lui aussi dans le registre spirituel en citant le verset biblique d'Éphésiens 4 :25 : « Renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. »

Mgr Muteba représente une génération d'évêques congolais hautement formés, combinant rigueur académique en théologie morale et engagement pastoral dans la sphère publique, dans la continuité de la tradition d'intervention sociale de l'Église catholique en RDC. Depuis qu'il est archevêque de Lubumbashi, il influence fortement l'espace politique local en dénonçant la gestion des ressources minières et la pauvreté du peuple katangais, malgré la richesse de son sous-sol.

Interviewé en juillet 2025, il relie directement une tentative d'enlèvement de la garde républicaine dont il a été victime en 2023 à l'initiative de réconciliation qu'il avait initiée en 2022 entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, les deux poids lourds politiques de la région.

Dans un contexte de migrations internes et de tensions communautaires, l'Église locale avait fait du « vivre ensemble » un axe pastoral central (le thème de l'année liturgique 2021-2022) en organisant un Forum sur la réconciliation entre les Katangais et un Colloque sur le vivre ensemble. Pour les Lushois (habitants de Lubumbashi) interrogés, la première initiative était la bienvenue afin de réconcilier les Katangais fragilisés par le redécoupage territorial et la fin de l'unité administrative du Katanga.

L'ascendance morale de l'Église sur la société congolaise lui donnerait la légitimité de traiter des affaires publiques : c'est le « rôle prophétique » de l'Église catholique, une expression régulièrement utilisée par les fidèles.

Le Pacte social

Cette orientation dite prophétique s'est prolongée à l'échelle nationale et régionale avec le lancement, début 2025, du Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, porté conjointement par les Églises catholique et protestante, dans un contexte de recrudescence du conflit en Ituri et dans les Kivus.

Cette initiative propose un dialogue inclusif avec la rébellion armée, les forces politiques et celles issues de la société civile pour trouver une sortie de crise et réformer l'État congolais. Mais en dépit de sa bonne réception à l'international (ONG internationales de paix et de médiation, chancelleries occidentales et milieux diplomatiques) et de l'espoir qu'elle a suscité au sein de la société civile congolaise, notamment dans les Kivus, elle ne fait pas forcément l'unanimité.

Ces divergences ne sont pas perceptibles au niveau du clergé local de Lubumbashi. Les prêtres et religieuses interrogés disent avoir été informés en amont, avoir prié pour sa bonne réalisation et ne pas être surpris des consultations menées à Goma ou à Kigali. L'argument est pragmatique : le pays étant acculé militairement, il n'y aurait pas d'autre solution que d'ouvrir des canaux de négociation pour arrêter l'effusion de sang. Cette position coïncide avec celles d'une partie de l'opinion internationale et de plusieurs figures de l'opposition.

Au niveau de la société civile, la première critique est liée à l'ingérence politique. Des voix questionnent l'efficacité de l'initiative et soupçonnent les évêques d'avoir un agenda politique caché. Des désaccords s'expriment sur le financement du Pacte social et sur les voyages de ses membres. Certains minimisent les soutiens extérieurs et insistent sur l'esprit du projet, tandis que d'autres rappellent que l'origine des appuis (y compris rwandais) est devenue un point de contestation majeur.

La lecture de la guerre est elle-même polarisée : des enquêtés relativisent les violences des rebelles en opposant leurs pratiques à celles des milices alliées aux Forces armées de la République démocratique du Congo, voire décrivent l'occupation comme productrice d'« ordre ». À l'inverse, d'autres jugent la démarche du Pacte social incompréhensible si elle passe par Kigali : ils y voient une normalisation de l'agresseur présumé et une contradiction avec les appels pontificaux à « ôter les mains du Congo ».

Si à l'époque de Kabila, les évêques engagés dans la contestation et la médiation étaient qualifiés d'« extrémistes » ou d'« opposants », l'Église ayant joué un rôle majeur dans la mobilisation pour lui faire quitter le pouvoir en 2018, un pas a été encore franchi : sous Tshisekedi, ces derniers sont qualifiés de « traîtres », de « rebelles » et même de « diables en soutane » tandis que des images circulent sur les réseaux sociaux pour nourrir la polémique (poignée de main entre Mgr Muteba et Paul Kagame, sourire et bénédiction de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) devenu leader du mouvement rebelle AFC/M23).

Une des explications avancées par les sympathisants du pouvoir de Kinshasa aux critiques formulées à leur encontre par les hommes d'église est la décision, prise en 2019, de rendre l'enseignement primaire gratuit, ce qui aurait provoqué une perte financière pour l'Église catholique. Une autre est le tribalisme. Serge (42 ans, avocat) a quitté l'Église lorsque l'initiative du Pacte Social a été présentée aux fidèles :

« L'archevêque est dans une posture d'un homme politique, il est plus politique que religieux. Il est membre de l'opposition radicale contre le pouvoir en place. Le mal est dans l'Église. »

Pour ce dernier, l'opinion de l'archevêque est façonnée par la haine tribale et non portée par des raisons objectives vis-à-vis de l'appareil d'État congolais. Il fait ici référence à la tension entre Katangais et Kasaïens qui se trouve réactivée par l'élection d'un président kasaïen en 2018 et par l'arrivée massive des migrants kasaïens dans les 4 provinces de l'ex-Katanga.

Comme une bonne partie de la classe politique affiliée à l'UDPS, ce témoin qualifie les Katangais de traîtres acquis au gouvernement rwandais. Deux prêtres congolais interrogés en France soupçonnent certains évêques d'avoir été corrompus par les membres de la rébellion politico-militaire. Pour d'autres, la raison du soutien plus ou moins avoué de membres de la CENCO à la rébellion n'est pas économique mais plutôt morale ou idéologique. Benoît (68 ans, professeur) estime ainsi que « le Rwanda domine psychologiquement beaucoup de personnes parmi les élites congolaises ».

Ceux qui ne sont pas corrompus « pêcheraient » par naïveté et par soif du pouvoir, plusieurs d'entre eux avouant aimer la politique ou avoir hésité entre la vocation religieuse et une carrière politique ou militaire. Un autre fidèle laisse entendre que dans le contexte de redécoupage territorial et de perte de l'unité administrative et de l'identité katangaise, Mgr Muteba cherche à devenir le leader qu'ont pu incarner autrefois Gabriel Kyungu wa Kumwanza (mort en 2021) ou Moïse Katumbi, aujourd'hui en exil.

Une tension palpable

Que retenir de ces polémiques ? Sur le continent africain, l'Église catholique a souvent joué un rôle de médiation clé en période de stabilisation ou de guerre, de crise post-électorale ou encore lors des tensions post-apartheid en Afrique du Sud. Dans différents contextes, les initiatives du clerge étaient souvent ciblées et acceptées par les parties, voire mandatées par le gouvernement. En RDC, la crise est politique, sociale et institutionnelle, donc plus diffuse - et l'ambition du Pacte ECC-CENCO est très large, ce qui fait à la fois sa force et sa principale fragilité.

Ces controverses révèlent toutefois deux dynamiques majeures. D'un côté, une polarisation de l'opinion publique entre deux camps supposés : les pro-régime qui se qualifient de patriotes, et ceux soupçonnés d'être pro-M23-Rwanda. À Lubumbashi, ce clivage s'observe parmi les fidèles catholiques et revêt une coloration ethnico-régionale entre Kasaiens et Katangais. De l'autre, la désinformation comme arme politique.

En RDC comme ailleurs, la guerre n'est pas seulement militaire ; elle est aussi informationnelle, et les réseaux sociaux sont devenus le principal champ de bataille politique. L'absence de contrôle des énoncés diffusés sur WhatsApp pose, à cet égard, une question centrale, les agences de fact-checking congolaises se concentrant davantage sur les contenus diffusés sur TikTok et Instagram.

Annélie Delescluse, Socio-anthropologue, FNRS/Université de Liège, Université de Liège