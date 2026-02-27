Tunisie: Plus de la moitié des Tunisiens perçoivent les hommes comme plus légitimes à l'emploi

Les femmes sont plus diplômées, mais moins employées.

Key findings

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir un niveau d'éducation post-secondaire (22% contre 17%).

Mais les femmes sont moins nombreuses que les hommes à déclarer occuper un emploi à plein temps ou à temps partiel (26% contre 47%).

Quatre Tunisiens sur 10 (41%) affirment que les femmes sont « souvent » ou « toujours » victimes de harcèlement sexuel dans les espaces publics. Par ailleurs, 16% estiment que les écolières ou étudiantes font « souvent » ou « toujours » l'objet de discrimination ou de demandes de faveurs sexuelles de la part de leurs enseignants, et 12% que les femmes sont empêchées d'occuper un emploi rémunéré par leur conjoint ou leur famille. En revanche, seuls 3% disent que les filles sont empêchées d'aller à l'école au profit des garçons.

Aux yeux des Tunisiens, le manque de possibilités de travail flexible ou à distance, l'insuffisance de services de garde d'enfants, le refus d'accepter que les femmes travaillent en dehors du foyer et la préférence d'embaucher les hommes constituent les quatre principaux obstacles à l'accès des femmes à l'emploi et à leur progression sur le marché du travail.

Plus de la moitié (54%) des citoyens tunisiens pensent que les hommes devraient être prioritaires lorsque l'emploi se fait rare.

La majorité (56%) des femmes aimeraient créer leur propre entreprise, tandis que près de trois sur 10 (29%) préféreraient un poste dans le secteur public.

L'égalité des droits et des opportunités pour les femmes est reconnue au niveau mondial non seulement comme un droit humain fondamental, mais aussi comme un facteur essentiel pour le développement social et économique. Le cinquième Objectif de Développement Durable appelle à éliminer toutes les formes de discrimination et à garantir l'accès en toute égalité des femmes à toutes les sphères de la vie, y compris économiques et professionnelles (Organisation des Nations Unies, 2015).

Malgré des avancées dans le domaine de l'éducation et des droits légaux, l'accès des femmes au marché du travail en Tunisie reste limité par des obstacles économiques, sociaux et culturels persistants. Les femmes rencontrent des obstacles structurels, tels que des discriminations à l'embauche, le manque de soutiens pour la garde des enfants ou des opportunités professionnelles restreintes, malgré leur fort potentiel éducatif et professionnel (Tuniscope, 2025).

Le taux de chômage des femmes demeure élevé, dépassant les 20,8%, contre environ 13% pour les hommes en 2025 (Institut National de la Statistique, 2025). Elles restent en outre particulièrement exposées à l'emploi informel et précaire (Dridi, 2023).

Dans ce contexte, comment les Tunisiens perçoivent-ils la légitimité des femmes et des hommes à accéder à l'emploi ?

En Tunisie, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir atteint l'enseignement post-secondaire, mais elles sont moins nombreuses que les hommes à occuper un emploi.

Ces constats s'accompagnent également de perceptions et de pratiques sociales spécifiques concernant la place des femmes dans l'espace public. Nombreux Tunisiens affirment que les filles et les femmes sont fréquemment victimes de harcèlement sexuel dans les espaces publics. En revanche, le fait de prioriser l'éducation des garçons à celui des filles est un phénomène rare ou inouï.

Aux yeux des citoyens, les principaux obstacles à l'accès des femmes à l'emploi et à leur progression professionnelle sont le manque de possibilités de travail flexible ou à distance, l'insuffisance de services de garde d'enfants, la réticence à accepter que les femmes travaillent en dehors du foyer et la préférence d'embaucher les hommes. Ces barrières sont renforcées par des normes sociales persistantes : Plus de la moitié des Tunisiens estiment que les hommes devraient être prioritaires lorsque l'emploi se fait rare.

Youssef Dalleli Youssef Dalleli est un chargé d'études à One to One for Research and Polling, le partenaire national d'Afrobarometer en Tunisie.