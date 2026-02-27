Burkina Faso: Les opinions sur la santé et les droits sexuels et reproductifs présentent un tableau contrasté dans sept pays du Partenariat de Ouagadougou

La majorité des citoyens soutiennent l'autonomie des femmes en matière de décisions matrimoniales, mais pas en matière de procréation.

Key findings

Près des deux tiers (63%) des citoyens des sept pays membres du Partenariat de Ouagadougou (PO) estiment que les femmes devraient avoir la liberté de décider si et quand se marier. En revanche, moins de la moitié (42%) pensent que les femmes devraient avoir l'autonomie nécessaire pour décider du nombre et du moment où elles souhaitent avoir des enfants.

Le soutien à l'autonomie des femmes dans les décisions relatives au mariage varie de 35% au Mali à 86% au Togo, tandis que le soutien à l'autonomie dans les décisions relatives à la reproduction oscille entre 27% au Mali et 65% au Togo.

Seulement environ quatre répondants sur 10 dans les pays du PO pensent que les gens devraient avoir accès aux contraceptifs quel que soit leur statut matrimonial (44%) et leur âge (40%).

Le soutien à l'accès à la contraception indépendamment de l'âge ou de la situation matrimoniale est le plus fort en Côte d'Ivoire et le plus faible en Mauritanie.

Un tiers (34%) des répondants dans les pays du PO affirment que l'interruption volontaire de grossesse (IVG) se produit « souvent » ou « occasionnellement » dans leurs communautés.

La perception de l'avortement est la plus élevée en Côte d'Ivoire, où 50% des répondants déclarent que l'IVG a lieu « souvent » ou « occasionnellement », et la plus faible en Mauritanie (21%).

Dans les sept pays du PO, environ six répondants sur 10 (61%) estiment que l'IVG peut « toujours » ou « parfois » se justifier lorsque la santé ou la vie de la femme est en danger. Environ quatre répondants sur 10 (41%) considèrent l'IVG justifiable en cas de viol ou d'inceste, bien qu'une majorité (57%) s'y opposent. En revanche, l'IVG pour raisons économiques ou « pour quelque raison que ce soit » est fortement contestée dans ces pays.

La majorité des citoyens des pays du PO estiment que les filles d'âge scolaire qui tombent enceintes ou ont des enfants devraient être autorisées à poursuivre leurs études (79%) et que l'éducation sexuelle devrait être enseignée dans les écoles (65%).

A travers les pays du PO, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à avoir suivi des études secondaires (27% contre 33%) ou post-secondaires (8% contre 16%). A l'inverse, les femmes sont plus nombreuses (39%) que les hommes (29%) à n'avoir reçu aucune instruction formelle.

En moyenne, à travers les sept pays du PO, les femmes sont nettement moins susceptibles que les hommes d'être employées à temps plein (7% contre 16%) ou à temps partiel (4% contre 8%).

A travers les pays du PO, les femmes sont également moins susceptibles que les hommes de posséder un téléphone portable (84% contre 95%), un compte mobile money (61% contre 79%), une radio (36% contre 60%), une télévision (35% contre 49%), une voiture ou une moto (12% contre 47%), un compte bancaire (13% contre 25%) et un ordinateur (8% contre 15%).

De même, beaucoup moins de femmes que d'hommes (36% contre 52%) déclarent prendre leurs propres décisions concernant la gestion des revenus du ménage.

Le Partenariat de Ouagadougou (PO) a été créé en 2011 à la suite d'une conférence régionale sur la population, le développement et la planification familiale qui s'est tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ce partenariat vise à accélérer les progrès vers une planification familiale volontaire et fondée sur les droits en Afrique de l'Ouest francophone, une région caractérisée par d'importants besoins non satisfaits en matière de contraception et une faible prévalence de la contraception moderne (Cleland, Conde-Agudelo, Peterson, Ross, & Tsui, 2012 ; Greene, Joshi, & Robles, 2012). Il réunit neuf pays - le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo - ainsi que des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et des organisations de la société civile, tous unis par un engagement commun en faveur de la planification familiale.

Le PO a émergé comme une plateforme régionale soutenant les objectifs de Family Planning 2020 (2016), en mettant l'accent sur l'appropriation nationale, la redevabilité, la prise de décision fondée sur les données et l'engagement coordonné des partenaires. Avec la transition du programme mondial de planification familiale vers FP2030, le PO a élargi son champ d'action pour inclure la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR), notamment l'équité, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, l'égalité des sexes et un financement national durable (FP2030, 2021). Aujourd'hui, le PO s'inscrit pleinement dans la vision de FP2030, qui vise à permettre aux individus de faire des choix éclairés et volontaires en matière de contraception au sein de systèmes de santé résilients, tout en renforçant la collaboration régionale et la redevabilité mutuelle (Starrs et al., 2018).

Quinze ans après la mise en oeuvre du PO, que savons-nous des attitudes des citoyens des pays cibles sur les questions de santé sexuelle et reproductive ?

Entre janvier 2024 et mars 2025, Afrobarometer a mené des enquêtes dans sept des neuf pays membres du PO (Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal et Togo) sur les attitudes du public concernant les questions de santé sexuelle et reproductive, dans le cadre de son dixième round d'enquêtes couvrant 38 pays africains. Ces enquêtes ont mesuré les attitudes du public concernant l'autonomie corporelle des femmes, l'accès à la contraception, l'enseignement de l'éducation sexuelle à l'école, la poursuite des études pour les filles enceintes et l'avortement. D'autres questions portaient sur des aspects de l'autonomisation des femmes, tels que l'éducation, l'emploi et l'autonomie financière, qui peuvent être pertinents pour les progrès en matière de santé sexuelle et reproductive dans la région.

Les résultats révèlent un fort soutien du public à l'autonomie des femmes, notamment en ce qui concerne les décisions relatives au mariage et au nombre d'enfants, ainsi qu'à l'enseignement de l'éducation sexuelle à l'école. Une majorité des répondants sont également favorables à ce que les filles enceintes ou ayant des enfants puissent poursuivre leurs études. Les opinions sont plus partagées sur l'accès à la contraception et à l'avortement, et varient considérablement d'un pays à l'autre.

Komi Amewunou Komi Amewunou is an editor at Afrobarometer.

Joseph Asunka Joseph Asunka is the chief executive officer at Afrobarometer.