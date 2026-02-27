Tunisie: Retour sur la visite de KaÏs SaÏed à la société Ellouhoum et au Marché bab el fella - L'État social en action

En visite à la société Ellouhoum et au marché populaire de Bab El Fellah, le Président a réaffirmé son engagement à défendre la justice sociale et la souveraineté nationale.

Il a dénoncé les irrégularités, la corruption et les tentatives de cession des entreprises publiques, tout en promettant la tolérance zéro face aux lobbies. Cette tournée illustre une volonté ferme : protéger les citoyens, réguler les prix et restaurer le rôle stabilisateur de l'État.

Cette visite présidentielle intervient juste après les décisions salutaires consistant à imposer un contrôle rigoureux des activités dans les différents marchés du pays dans le but évident de garantir la qualité des produits exposés au public et d'assurer des prix abordables prouvant, une fois de plus, que l'Etat assume, toujours, son rôle stabilisateur et ses engagements en faveur d'une justice sociale dans tous les secteurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces activités, documentées dans une vidéo rendue publique sur la page officielle Facebook de la Présidence de la République, ont confirmé le souci du Président Kaïs Saïed de coller aux préoccupations du peuple et à ses revendications pour l'amélioration de la qualité de la vie et pour une consécration du volet social de son projet.

Échangeant avec plusieurs responsables directs à la société Ellouhoum, le Chef de l'Etat a constaté, de visu, l'existence de plusieurs irrégularités, voire carrément des infractions, qui sont légion depuis les années quatre-vingt-dix et se sont poursuivies après 2010 tout en faisant imputer l'entière responsabilité de la situation actuelle de la société aux différentes parties lors des périodes concernées tout en mettant à l'index bon nombre de dysfonctionnements et autres dépassements enregistrés dans la gestion.

Il a dénoncé, par ailleurs, l'absence d'hygiène, la présence de maladies, la prolifération des déchets dans l'abattoir, la détérioration des infrastructures et les méthodes d'abattage, ce qui illustre, selon ses propres termes, la corruption dans chaque recoin de l'établissement. Le président de la République est revenu sur le rôle négatif et criminel des lobbies qui ont tenté et tentent, encore, d'obtenir la cession de ladite société au profit des particuliers et des banques grâce à des implications de plusieurs personnes dans un cadre malsain et corruptif.

D'ailleurs, ces subterfuges continuent, de nos jours, avec la soi-disant actualisation du statut de la Société, prétendant la mise en place d'une procédure de mise à jour de son statut, alors que le vrai objectif, inavoué, est d'aboutir, sans le dire clairement, à sa cession.

Mais c'est compter sans la volonté présidentielle inébranlable qui se dresse contre les pratiques mafieuses et dénonce les pressions exercées, même tout récemment, dans le but de recourir à des opérations d'importations inutiles de l'étranger afin de "casser" la production locale, ce qui dénote une volonté criminelle délibérée de nuire à l'autosuffisance et à la souveraineté nationale.

En effet, faisant face à cette situation malsaine, le Président Kaïs Saïed a mis à l'index les pratiques illégales et réaffirmé, avec force, l'engagement indéfectible de l'Etat social à purger les entreprises publiques coupant, ainsi, l'herbe sous le pied à ceux qui cherchent, par tous les moyens douteux, à obtenir leur vente ou leur cession, ce qui qui est catégoriquement rejeté, a martelé le Chef de l'Etat.

Et tout en mettant en avant le rôle positif que sont appelés à jouer les établissements publics grâce à leur capacité à faire réguler les prix, le Président de la République a inspecté les locaux de la société Ellouhoum où les conditions sont défectueuses à cause, entre autres, de l'état délabré des équipements, depuis longtemps négligés. Concernant la visite au marché de Bab El Fellah, le Président Kaïs Saïed a écouté les préoccupations des vendeurs et des citoyens, réaffirmant l'engagement de l'Etat à poursuivre sans relâche son rôle social jusqu'à ce que les revendications des Tunisiens soient satisfaites dans tous les domaines.

Dans le même ordre d'idées, il a promis qu'il y aura une tolérance zéro tout en affirmant que le peuple tunisien ne sera jamais une proie facile entre les mains de qui que ce soit dans la mesure où la loi demeure l'arbitre devant lequel tous les citoyens sont égaux. En définitive, le Chef de l'État prouve, si besoin est, qu'il suit à la loupe l'ensemble des situations et qu'il est pleinement conscient des défis auxquels fait face le peuple et qui seront surmontés grâce à une volonté ferme et à des mesures destinées à rétablir de nombreux services publics, d'institutions et d'entreprises dans leur activité normale, une fois leur pleine capacité retrouvée.