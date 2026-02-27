Tunisie: Ali Larayedh et sept prévenus auditionnés dans le cadre de l'affaire terroriste

26 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la cour d'appel de Tunis a entamé jeudi 26 février 2026 le procès à distance de l'affaire dite du départ vers les zones de tension, impliquant Ali Larayedh, cadre du mouvement Ennahdha et ancien ministre de l'Intérieur, ainsi que sept autres prévenus, dont d'anciens responsables sécuritaires.

La séance a débuté par l'audition d'Ali Larayedh. Les prévenus ont été conduits dans la salle dédiée aux procès à distance à la prison civile de Mornaguia. Parmi eux figuraient Saif Eddine Rrais, porte-parole de l'organisation interdite Ansar Al Charia, et Abdelkarim Labidi, ancien chef de l'unité de protection des avions à l'aéroport de Tunis-Carthage. Fathi Beladi, ancien cadre sécuritaire, a refusé de comparaître.

La chambre criminelle avait déjà prononcé, dans le cadre de cette affaire, des peines de prison allant de 18 à 36 ans contre les accusés. Le procès vise à examiner les responsabilités des prévenus dans l'organisation et le départ de personnes vers des zones de conflit, conformément à la législation tunisienne sur le terrorisme.

