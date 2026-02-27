Tunisie: Meurtre d'un Français en France - Le suspect arrêté à Djerba après sa fuite

Un Tunisien soupçonné d'avoir tué un ressortissant français en France a été placé en détention préventive par le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Djerba, après son arrestation sur la base d'un mandat de recherche international, a indiqué une source sécuritaire.

Selon la même source, le suspect est accusé d'avoir commis le meurtre à la mi-janvier en France, où résidait la victime, avant de prendre la fuite vers la Tunisie. Il s'était installé à Djerba, où il a été interpellé par les unités sécuritaires à la fin de la semaine dernière.

Le parquet près le tribunal de première instance de Djerba a ordonné son placement en garde à vue et l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire avec préméditation. Le juge d'instruction a ensuite délivré un mandat de dépôt à son encontre dans le cadre de la poursuite de l'enquête.