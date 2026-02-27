Tunisie: Ramadan 2026 - La Cité des Sciences invite à une 'Soirée astronomique' exceptionnelle

25 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Cité des Sciences à Tunis (CST) organise, vendredi 27 février 2026 à partir de 20h30, une « Soirée ramadanesque astronomique » placée sous le thème « Alignement des planètes », à l'occasion de ce phénomène céleste rare, avec un accès libre.

L'événement proposera une conférence intitulée « Opposition, Conjonction et Alignement des planètes » qui expliquera les configurations célestes particulières que prennent les planètes lors de leur révolution autour du Soleil. Cette présentation pédagogique sera suivie d'une session d'observation astronomique. Des télescopes seront installés sur le site pour permettre l'observation directe de la Lune ainsi que de la planète géante Jupiter et de ses principaux satellites.

L'événement, annoncé sur les réseaux sociaux de la CST, se déroulera à l'auditorium Ibn Khaldoun de la Cité des Sciences à Tunis. Les organisateurs invitent les passionnés d'astronomie, les familles et les élèves à y participer, soulignant le caractère accessible et gratuit de cette animation culturelle et scientifique. La Cité des Sciences à Tunis réaffirme, à travers cette initiative, sa mission de vulgarisation scientifique et d'éducation à l'astronomie, tout en proposant une occasion unique de conjuguer science, découverte et émerveillement durant le mois de Ramadan.

