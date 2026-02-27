Tunisie: Demain, réception du deuxième lot de nouveaux bus importés de Chine

Demain, vendredi 27 février 2026, le deuxième lot de la commande internationale portant sur l'acquisition de 461 nouveaux bus en provenance de Chine arrivera au port de La Goulette.

Le premier lot, composé de 134 bus, avait été réceptionné le 7 février. Le ministre des Transports, Rachid Al-Amri, avait déclaré lors d'un conseil ministériel restreint présidé par le gouvernement le 12 janvier dernier que les 461 nouveaux bus seraient livrés à la Tunisie par tranches au cours du premier trimestre de l'année en cours.

Selon un communiqué précédent de la présidence du gouvernement, ces bus seront répartis équitablement entre les régions selon des critères objectifs et transparents, couvrant l'ensemble du territoire, tant dans les villes qu'entre elles. Cette distribution prendra en compte les besoins réels de chaque région, avec une priorité particulière pour désenclaver plusieurs zones du pays et alléger les difficultés des citoyens.