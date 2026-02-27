Tunisie: L'ASM à la croisée des chemins - Chaque point compte...

L'irrégularité des résultats empêche les Marsois de trouver leur vitesse de croisière. Une irrégularité qui risque de leur coûter cher à la fin de l'exercice si le gâchis des points se poursuit.

Après deux défaites consécutives concédées en déplacement à Monastir puis à domicile devant la JSK, les Marsois sont allés chercher la victoire à Bizerte au détriment d'un adversaire direct, l'ASS. Une victoire qui permet aux hommes d'Ameur Derbal de garder espoir en dépit d'une neuvième place et seulement 12 longueurs d'avance sur le dernier de la classe. La lanterne rouge n'est autre que l'AS Soli- man.

Ceci dit, les Banlieusards ne sont pas mathématiquement sortis de l'auberge et sont tou- jours sous la menace de la relé- gation, car aux frontières de la zone rouge.

Vulnérables à domicile

Avant de faire sa descente dans les divisions inférieures pendant 7 ans, l'Avenir de La Marsa était réputé pour être un adversaire particulièrement coriace à domicile, même face aux équipes de premier rang.

Spécialiste redoutable de la Coupe de Tunisie, l'ASM aimait jouer le rôle de l'outsider en championnat en terminant dans les six premiers. Aujourd'hui, le club banlieusard est encore loin de retrouver cet illustre passé. L'objectif de ses dirigeants pour cette première saison parmi l'élite est d'y rester.

Ne plus faire l'ascenseur entre la Ligue 1 et les divisions inférieures est un premier objectif que les responsables du club aspirent à atteindre avant de passer à un palier supérieur, celui de retrouver les bonnes vieilles habitudes et le niveau compétitif d'antan. En attendant de redorer leur blason, les « Vert et Jaune » se doivent d'être invincibles à domicile, face aux adversaires directs en particulier, ce qu'ils n'ont pas réussi à être lors de l'avant-dernière jour- née quand ils ont concédé la défaite au Chtioui devant la JSK.

Un duel des plus difficiles !

Face aux clubs de premier rang, comme en témoigne la défaite concédée devant l'USM, les Marsois ne se sont pas bien comportées cette saison, ce qui explique entre autres leur position au classement. Tant de points perdus.

Ceci dit, Ameur Derbel doit trouver le bon équilibre pour mettre fin à l'irrégularité des résultats afin que l'équipe trouve, enfin, sa vitesse de croisière en gâchant le moins de points possibles, contre les adversaires directs, notamment. L'entraîneur marsois, qui a sauvé sa peau en remportant une nette victoire devant l'ASS (2-0), aura à disputer après-demain un match difficile face au Stade Tunisien. Et même si le club du Bardo n'est pas un adversaire direct, chaque point compte, désormais.

L'entraîneur banlieusard peut compter sur l'expérience de Sami Hlel qui connaît très bien l'attaque stadiste. Sur le plan offensif, il peut s'appuyer sur le milieu Ricky Gneba et la recrue du mercato hivernal, l'attaquant angolais Victorino Polaco, buteurs lors des deux derniers matchs.