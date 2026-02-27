Tunisie: Tourisme - La Tunisie renforce sa promotion et mise sur de nouveaux investissements

Le ministère du Tourisme a tenu, jeudi, une séance de travail consacrée au suivi de la mise en œuvre du plan de promotion de la destination Tunisie sur les marchés étrangers ainsi qu'à la préparation de la participation nationale aux grandes manifestations et foires internationales du secteur.

La réunion a également permis d'examiner plusieurs propositions visant à dynamiser l'investissement touristique et à renforcer l'activité du secteur au cours de la prochaine période.

La séance s'est déroulée sous la présidence du ministre du Tourisme, Sofiane Tekkaya, en présence notamment des représentants des organisations professionnelles du secteur, dont la Fédération tunisienne de l'hôtellerie et la Fédération tunisienne des agences de voyages, ainsi que des responsables de Office national du tourisme tunisien et des cadres du ministère.

Les participants ont souligné l'importance de la contribution des sociétés touristiques aux efforts d'amélioration de la propreté et de l'environnement, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'encourager l'investissement et d'accélérer la réalisation de projets touristiques structurants afin d'augmenter la capacité d'hébergement dans les différentes régions du pays.

La réunion a en outre insisté sur la nécessité de moderniser et de mettre à niveau les établissements touristiques afin de répondre aux attentes des clientèles tunisienne et étrangère, d'améliorer la qualité des services et de renforcer la compétitivité de la destination Tunisie.

Le développement de la connectivité aérienne et le renforcement du transport touristique terrestre intérieur ont également été identifiés comme des priorités pour soutenir la croissance du secteur.

Par ailleurs, les participants ont évoqué les préparatifs en cours pour l'événement "Tunis capitale du tourisme arabe 2027", ainsi que la mise en place de nouvelles approches en matière d'animation touristique afin de renouveler l'image de la destination.

La réunion a enfin abordé l'activité des voyages de Omra, avec un appel renouvelé à traiter exclusivement avec des agences de voyages agréées afin de garantir la protection des droits des citoyens.