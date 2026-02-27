Tunisie: Faut-il vraiment laver les dattes avant de les consommer pendant le Ramadan ?

Alors que les dattes trônent sur les tables d'iftar et de shour pendant le Ramadan, la question de leur lavage revient chaque année.

Un test scientifique viral mené par le créateur de contenu médical libyen Ramadan Alghozwani, basé à Zliten, a suscité un large débat sur les réseaux sociaux, accumulant près de 12 millions de vues en seulement deux jours sur TikTok.

L'expérience consistait à comparer une datte non lavée avec une datte soigneusement rincée sous l'eau claire pendant deux minutes. Chaque fruit a été prélevé avec un écouvillon, étalé sur une boîte de Pétri et incubé à 37 °C pendant 24 heures pour observer le développement bactérien et fongique.

Le résultat est sans équivoque : la datte non lavée présentait une abondance de bactéries et champignons, tandis que la datte lavée ne montrait aucune croissance microbienne.

Selon Ramadan Alghozwani, ce test "prouve que laver les dattes est indispensable" pour éviter l'exposition à des agents potentiellement dangereux. Il recommande de bien rincer les dattes, de les laisser sécher naturellement avant consommation.

Malgré l'adhésion de plus de 245 000 internautes à la démonstration, une partie des commentateurs, notamment algériens, conteste ces conclusions. Certains estiment que « l'eau altère le goût et les bienfaits des dattes » ou affirment qu'ils ne changeront pas leurs habitudes alimentaires, même après visionnage de la vidéo.

Cette expérience relance ainsi le débat sur les pratiques d'hygiène alimentaire liées aux dattes, particulièrement consommées en grande quantité durant le Ramadan, et rappelle l'importance de précautions simples pour réduire les risques sanitaires liés aux fruits vendus sur les marchés.