Afrique: Basketball africain - Calendrier et équipes dévoilés pour la BAL 2026

La Ligue africaine de basketball (BAL) présente aujourd'hui les 12 équipes et le calendrier des phases de groupe de sa saison 2026. Rendez-vous le vendredi 27 mars à la SunBet Arena de Pretoria, en Afrique du Sud, pour le coup d'envoi.

La sixième saison de la ligue réunira les 12 meilleures équipes de clubs issues de 12 pays africains, qui disputeront un total de 42 matchs dans le cadre de la Conférence du Kalahari (du vendredi 27 mars au dimanche 5 avril à Pretoria), de la Conférence du Sahara (du vendredi 24 avril au dimanche 3 mai au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, au Maroc), ainsi que les phases éliminatoires et les finales du vendredi 22 mai au dimanche 31 mai à la BK Arena de Kigali, au Rwanda.

Les 12 équipes comprendront Dar City, premier représentant tanzanien de l'histoire de la BAL ; les nouveaux participants JCA Kings (Côte d'Ivoire), Maktown Flyers (Nigeria), Johannesburg Giants (Afrique du Sud) et le Club Africain (Tunisie) ; le champion BAL 2024 Petro de Luanda (Angola), seule équipe à s'être qualifiée pour chacune des six saisons de la BAL ; ainsi que le champion BAL 2023 Al Ahly (Égypte).

Liste complète des 12 équipes participantes par conférence :

Johannesburg Giants (Afrique du Sud)*

Fath Union Sport Rabat (FUS Rabat ; Maroc)

Al Ahly Ly (Libye) Al Ahly (Égypte)

Armée Patriotique Rwandaise Basketball Club

(APR ; Rwanda) ASC Ville de Dakar (Sénégal)

Dar City (Tanzanie)* Club Africain (Tunisie)*

Nairobi City Thunder (Kenya) JCA Kings (Côte d'Ivoire)*

Petro de Luanda (Angola) Maktown Flyers (Nigeria)*

*Première participation à la BAL

« Accueillir cinq nouvelles équipes au sein de la famille de la BAL est un signe fort de la croissance continue de la ligue, de l'impact qu'elle a sur l'écosystème du basketball africain et de l'immense talent qui se développe à travers le continent », a déclaré le président de la BAL, Amadou Gallo Fall.

« Nous nous réjouissons de mobiliser nos passionnés en Afrique du Sud, au Maroc, au Rwanda ainsi que ceux qui nous regardent à travers l'Afrique et dans le monde entier, alors que nous continuons à établir la BAL comme la référence sportive et de divertissement du continent. »

Cette saison, les champions nationaux de sept pays (l'Angola, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie) se sont automatiquement qualifiés pour la BAL. Les cinq autres équipes ont décroché leur qualification lors des tournois « Road to the BAL » organisés par FIBA Africa à travers le continent d'octobre à décembre 2025.

Chaque conférence disputera une phase de groupes de 15 matchs, au cours de laquelle chaque équipe affrontera une fois les cinq autres équipes de sa conférence. Lors du match d'ouverture de la saison, l'APR affrontera Al Ahly Ly à 16h00 (CAT). Lors de la deuxième rencontre, les Johannesburg Giants affronteront Dar City à 19h00 (CAT).

Les billets pour la phase de groupes de la Conférence du Kalahari à Pretoria sont dès à présent en vente sur Ticketmaster.za. Huit équipes issues des deux conférences se qualifieront pour les playoffs à Kigali.

Les billets pour la phase de groupes de la Conférence du Sahara à Rabat ainsi que pour les playoffs et les finales seront bientôt disponibles. Les fans peuvent manifester leur intérêt pour les billets sur BAL.NBA.com. Les fans qui achèteront des billets auront également un accès gratuit à la BAL Fan Zone dans chaque arène.