Tunisie - La radiothérapie et les médicaments radiopharmaceutiques au coeur d'une stratégie nationale

Le ministre de la Santé, Dr. Mustapha Ferjani, a présidé jeudi 26 février 2026 une séance stratégique avec la société nationale SISORA, visant à renforcer la production nationale de médicaments radiopharmaceutiques utilisés en médecine nucléaire.

Cette rencontre a notamment porté sur le ¹⁸F-FDG, utilisé dans l'imagerie médicale avancée par PET scan, essentiel pour le diagnostic et le traitement des maladies cancéreuses. Plusieurs mesures concrètes ont été décidées afin d'améliorer la qualité, la sécurité et la disponibilité des médicaments radiopharmaceutiques le renforcement de la radioprotection et de la sécurité au travail, le respect strict des normes internationales de qualité et de sécurité, le soutien au système qualité et aux analyses, avec accélération de la mise sur le marché des lots thérapeutiques, l'amélioration du transport et de la distribution à l'échelle nationale, et l'adoption d'une feuille de route incluant la création d'une capacité de production de réserve pour garantir la continuité de l'approvisionnement.

Le ministère a en outre souligné l'importance de suivre les évolutions mondiales des médicaments radiopharmaceutiques utilisés pour le diagnostic et le traitement, afin de positionner la Tunisie comme pôle régional de référence en médecine nucléaire, tant en Afrique qu'en Méditerranée.

L'accès des patients aux services de diagnostic et de traitement avancé, notamment dans le cadre de la lutte contre le cancer, demeure au centre des priorités.

