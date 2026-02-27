Tunisie: Un enfant victime d'une agression près d'un parc d'attractions, les auteurs interpellés au Lac

26 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les forces de l'ordre au Lac ont arrêté aujourd'hui jeudi 26 février 2026 les auteurs d'une agression violente visant un enfant mineur près d'un parc d'attractions de la ville.

L'incident, qui s'est soldé par le vol du téléphone portable du jeune garçon, a été rapidement signalé aux autorités locales. Les agents du centre de sécurité nationale du Lac et ceux de la brigade de la police judiciaire ont procédé à l'interpellation des suspects et ont réussi à récupérer le téléphone volé.

Suite à consultation du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis, les auteurs ont été placés en garde à vue et un procès-verbal a été établi pour engager les poursuites judiciaires nécessaires.

