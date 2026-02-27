Tunisie: Gabès - La justice écarte tout préjudice dans l'affaire du Groupe chimique

26 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Le tribunal a conclu à l'absence de préjudice établi dans l'affaire de la suspension des activités industrielles du Groupe Chimique de Gabès.

Une décision que Firas Ennasfi, militant de la société civile, a qualifiée jeudi 26 février 2026 de "coup fatal" à l'espoir des habitants de la région de vivre dans un environnement sain. S'exprimant sur les ondes d'Express FMs, Ennasfi a dénoncé un verdict qu'il juge en contradiction flagrante avec les éléments versés au dossier.

Il a rappelé que la procédure en référé s'appuyait sur des témoignages de victimes, des rapports officiels, ainsi que sur des données produites par le Groupe Chimique lui-même, reconnaissant selon lui l'existence de dépassements environnementaux et sanitaires graves.

Le militant a énuméré les conséquences qu'il attribue à l'activité industrielle du complexe : destruction du golfe de Gabès, dégradation quasi totale de l'oasis maritime, et recensement de milliers de cas de cancer, de maladies respiratoires et d'ostéoporose.

Il a également fait état de dizaines de cas d'asphyxie documentés par photos et vidéos depuis septembre et octobre 2025.

Un sentiment d'injustice parmi 400 000 habitants

Ennasfi a souligné que les revendications des habitants de Gabès ont toujours porté sur un droit fondamental, celui de vivre dans un environnement sain, et non sur des questions de développement économique ou d'emploi.

Il a estimé que le jugement a semé un profond sentiment de désillusion et de marginalisation parmi plus de 400 000 citoyens de la région.

L'intervenant a appelé à une action urgente pour que soit restauré le droit des habitants de Gabès à la vie et à un environnement sain, une catastrophe environnementale qui, selon lui, dure depuis plus d'un demi-siècle.

