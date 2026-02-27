Tunisie: Smart Tunisie - 2,975 millions de titres logés dans une holding familiale

Le 25 février 2026, une transaction de bloc portant sur 2 975 000 actions de Smart Tunisie a été exécutée au prix unitaire de 21,400 dinars.

Les titres ont été versés au capital de Kathara Invest, véhicule patrimonial contrôlé à 99,8% par Myriam Essafi.

L'opération a été portée à la connaissance du public par un communiqué du Conseil du marché financier (CMF).

La composition du cercle stable des actionnaires de référence, regroupant les familles Essafi, Bouden et Ben Khemis, n'a pas été altérée.

La conduite des affaires, les mécanismes de contrôle et les orientations de l'entreprise demeurent identiques à ce qu'ils étaient avant l'opération.

La société indique qu'il s'agit d'un réaménagement interne entre deux structures placées sous une autorité commune, sans incidence sur l'architecture décisionnelle ni sur la trajectoire opérationnelle de Smart Tunisie.