Tunisie: La Suède ouvre grand ses portes aux chercheurs et doctorants tunisiens

26 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M

Le gouvernement suédois a soumis, le 25 février 2026, un projet de loi visant à améliorer les conditions de séjour des doctorants et chercheurs internationaux issus de pays extérieurs à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. La Tunisie est concernée dans le champ d'application de ce texte.

Le projet prévoit trois mesures principales : la simplification des procédures d'obtention des titres de séjour dédiés à la recherche scientifique, l'ouverture d'une voie accélérée vers la résidence permanente pour les doctorants et chercheurs, et la possibilité de prolonger le séjour à l'issue des études afin de rechercher un emploi.

Le texte comprend également un volet de lutte contre l'abus des titres de séjour accordés à des fins d'études, mesure destinée à renforcer la crédibilité et la rigueur du dispositif d'accueil. Ces réformes s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à accroître l'attractivité de la Suède auprès des chercheurs et des hautes compétences à l'échelle internationale, et à consolider la coopération académique et scientifique avec les pays partenaires.

 

