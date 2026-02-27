Tunisie: Journée mondiale de l'entente du Rotary - Paix, solidarité et engagement sous les voûtes du Palais Ahmed Bey

La Journée mondiale de l'entente du Rotary a été célébrée lundi 23 février 2026 à La Marsa, dans l'enceinte majestueuse du Palais Ahmed Bey.

Ce lieu chargé d'histoire et de symboles a accueilli un public diversifié et prestigieux : membres du corps diplomatique accrédités en Tunisie, personnalités nationales, artistes, représentants des médias et figures de la grande famille rotarienne, tous réunis pour témoigner de leur engagement en faveur du dialogue, de la solidarité et de la coopération internationale.

Organisée conjointement par le Rotary Club Tunis Doyen et le Rotary Club La Marsa, la rencontre a été rehaussée par la présence d'une quinzaine d'ambassadeurs de plusieurs pays donnant ainsi à la soirée une dimension internationale affirmée, en cohérence avec la thématique centrale de l'entente entre les peuples.

La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par l'exécution de l'hymne national tunisien, suivie de l'hymne du Rotary, rappelant à la fois l'ancrage local de l'événement et son inscription dans un réseau mondial fondé sur les valeurs de paix, de dialogue et de coopération.

Un cadre historique pour célébrer le dialogue et la paix Dans son allocution d'ouverture, Taieb Zahar, président du comité d'organisation, a rappelé la portée symbolique de cette rencontre organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'entente du Rotary, célébrée chaque 23 février, date anniversaire de la création du Rotary International.

Il a souligné que cette célébration dépassait le simple cadre commémoratif pour incarner un idéal fondé sur la paix, la prévention des conflits et le dialogue entre les peuples. Il a mis en avant la dimension internationale de la soirée, rendue tangible par la présence du corps diplomatique, symbole d'un espace de dialogue et de valeurs partagées.

Le choix du Palais Ahmed Bey, a-t-il précisé, n'est pas fortuit. Ce lieu renvoie à une période déterminante de l'histoire tunisienne et à la figure de Giuseppe Raffo, diplomate et conseiller d'Ahmed Bey, incarnation d'une Tunisie ouverte sur le dialogue avec l'Europe tout en restant attachée à sa souveraineté.

Un symbole fort pour célébrer l'Entente mondiale du Rotary. Dans un contexte international marqué par les tensions et les crises, Taieb Zahar a appelé à renforcer l'engagement collectif en faveur des valeurs fondatrices du Rotary, rappelant que la paix se construit par le dialogue et le service.

Il a enfin exprimé sa gratitude aux Rotary Clubs organisateurs, aux partenaires et aux contributeurs de la soirée, souhaitant que l'événement se déroule sous le signe de l'amitié, du partage et de l'entente mondiale.

Dans une intervention, Dr Jamila Ouertani a rappelé le rôle central du Rotary International dans la promotion de la paix, de la solidarité et de la compréhension internationale, à travers son réseau mondial et ses actions de terrain.

Elle a souligné l'ancienneté de cet engagement, depuis les premières résolutions en faveur de la paix jusqu'aux Centres de la Paix Rotary, en passant par les programmes humanitaires, éducatifs et de développement communautaire visant à traiter les causes profondes des conflits.

Elle a également mis en lumière la contribution historique du Rotary à la fondation des Nations unies, ainsi que son statut consultatif auprès de l'ECOSOC. Dr Jamila Ouertani a rappelé les sept domaines d'intervention du Rotary comme socle de son action pour la paix, avant d'insister sur le rôle des Comités inter-pays, véritables outils de coopération et de dialogue entre les peuples, y compris en Tunisie.

Elle a enfin souligné l'importance de la Fondation Rotary dans le financement et la pérennité de ces initiatives. Lors d'une présentation détaillée, Ridha Souissi, ancien gouverneur du District 9010, a mis en avant le rôle stratégique de la Fondation Rotary comme pilier financier et opérationnel des actions du Rotary International, notamment dans les domaines de la paix, de la santé, de l'éducation et du développement durable.

Il a souligné que, grâce à la mobilisation des dons et des partenariats internationaux, la Fondation permet de transformer les valeurs rotariennes en projets concrets à fort impact sur le terrain.

Dans une intervention, Mohamed Ghammam, ancien gouverneur du District 9010, a mis en lumière le concept de paix positive et durable. Face à la multiplication des conflits et à l'érosion du niveau de paix mondial, il a souligné que la paix ne se limite pas à l'absence de guerre, mais repose sur des piliers structurels tels que la bonne gouvernance, la justice sociale, l'éducation, la lutte contre la corruption et le capital humain.

Insistant sur la convergence naturelle entre ces piliers et les axes d'action du Rotary, il a appelé à une approche méthodique et anticipative de la paix, fondée sur des projets concrets, portés localement par des ambassadeurs et activateurs formés.

Une vision stratégique, selon lui, indispensable pour transformer l'engagement rotarien en levier durable de stabilité et de résilience des sociétés. « Eau Pour Tous » : un projet concret au service des communautés Reprenant la parole, Jamila Ouertani a insisté sur le fait que le Rotary International considère la paix non comme un concept théorique, mais comme le résultat concret du développement humain.

Elle a rappelé que les projets, les bourses et les Peace Fellowships visent à agir sur les causes profondes des conflits, notamment la pauvreté, les inégalités, la discrimination et le manque d'accès à l'éducation.

Elle a mis en avant trois priorités d'action : l'éducation de base, la santé publique - à travers la prévention, le dépistage et le soutien aux structures hospitalières - et le développement local, en particulier l'accès à l'eau grâce à des projets durables comme l'installation de pompes solaires dans les régions défavorisées.

En conclusion, elle a appelé à un appui renforcé des partenaires afin de multiplier les projets, réaffirmant que l'objectif ultime du Rotary demeure la promotion d'une paix positive et durable à l'échelle mondiale.

La soirée a été ponctuée par la diffusion d'une vidéo mettant en lumière un enjeu crucial pour de nombreuses communautés rurales en Tunisie : l'accès à l'eau potable. Le film illustrait les difficultés rencontrées par les familles qui doivent parcourir de longues distances pour trouver une eau souvent insalubre, soulignant le rôle limité des groupements de développement agricoles et les contraintes financières qui paralysent tout le système.

Le projet Eau du District 9010 y est présenté comme une solution durable et concrète : alimenter les stations de pompage avec de l'énergie solaire, garantissant ainsi un approvisionnement continu et indépendant.

La vidéo détaille l'ambition de 30 à 40 installations réparties dans sept gouvernorats, avec des pompes de 4 à 11 kW alimentées par des systèmes photovoltaïques de 8 à 22 kWc, pour un investissement global estimé à 1,5 million de dinars.

Au-delà des chiffres, le message était profondément humain : de nombreux élèves souffrent de calculs rénaux à cause de l'eau calcaire, et les soins sont souvent à des dizaines de kilomètres.

La vidéo a lancé un appel à l'action directe des clubs Rotary et partenaires, affirmant que chaque installation pouvait transformer la vie d'un village entier et concrétiser l'engagement du Rotary en faveur d'une cause vitale.

Un appel universel à l'unité et à l'action Khaled Fourati, gouverneur du District 9010, a rappelé lors de son discours officiel que la « journée de l'entente mondiale », célèbre l'idéal de paix, d'amitié et de service qui anime le mouvement rotarien à travers le monde.

Il a salué l'engagement du Rotary Club Tunis Doyen et du Rotary Club La Marsa pour avoir organisé cette édition, soulignant que les 3 200 Rotariens et Rotaractiens du district incarnent la devise du Rotary : Servir d'abord.

Selon lui, les membres ne se contentent pas de souhaiter le changement ; ils le provoquent et le réalisent concrètement au quotidien, en menant des actions locales qui renforcent le dialogue, la médiation et soutiennent les populations vulnérables.

Il a rappelé que cette année, le Rotary met l'accent sur le thème « Unis pour faire le bien », qui reflète la volonté d'agir collectivement pour des projets durables.

Dans ce cadre, l'action phare du district, « Eau Pour Tous », vise à fournir de l'eau potable à environ 10 000 familles en Tunisie d'ici le 30 juin 2026, grâce à la mobilisation de centaines de Rotariens.

Il a précisé qu'à cet effet, qu'un dépliant détaillant les cinq sites concernés dans le gouvernorat de Kairouan a été mis à disposition des participants, qui pouvaient ainsi s'informer et apporter leur contribution à ce projet.

Khaled Fourati a également rappelé le rôle historique du Rotary dans la lutte contre la poliomyélite à travers le programme Polio Plus, lancé en 1985. Il a souligné que l'année 2025 avait été marquée par l'administration de plus de deux milliards de doses de vaccin, permettant de stopper les flambées de variants.

Au 3 février 2026, aucun nouveau cas de polio sauvage n'avait été signalé en Tunisie, l'objectif étant désormais d'éradiquer totalement la maladie d'ici fin 2027, notamment en ciblant les enfants « zéro dose » dans les zones de conflit et en renforçant la surveillance des eaux usées.

Le gouverneur a conclu son intervention en réaffirmant la fierté et la responsabilité des Rotariens : transformer les valeurs du Rotary en actions concrètes pour améliorer la vie des communautés et promouvoir la paix.

Un message qui a été prolongé par Francesco Arezzo, président du Rotary International, dans une vidéo diffusée lors de la soirée, dans laquelle il a insisté sur le rôle quotidien de chacun pour construire la paix.

Il a souligné que le Rotary est le plus efficace lorsqu'il rassemble les personnes, favorise la confiance et crée des espaces d'entendement et d'amitié. Francesco Arezzo a rappelé que depuis plus de cent ans, le Rotary diffuse la paix et que, plus que jamais, le monde a besoin de cet engagement concret : « dialoguer avec ceux qui sont différents, travailler ensemble pour servir la communauté et montrer ce qui est possible lorsque les gens s'unissent autour d'un objectif commun. »a-t-il lancé.

Placée sous le signe de l'entente mondiale et de la fraternité entre les peuples, la soirée s'est poursuivie sous les voûtes du Palais Ahmed Bey, dans une ambiance chaleureuse ponctuée de musique et de chants traditionnels, empreinte de la convivialité et du partage propres au mois de Ramadan.

La rencontre a rappelé ainsi que le Rotary n'est pas seulement un réseau international, mais une force active capable de transformer des idéaux en actions concrètes.

Le projet « Eau Pour Tous », les initiatives pour la paix, l'éducation et la santé publique, ainsi que l'appel à l'engagement quotidien, ont illustré de manière vivante que la solidarité et le service ne sont pas de simples mots, mais des actes portés par des femmes et des hommes déterminés à agir pour le bien commun, pour l'humain qui était au cœur de cette célébration.