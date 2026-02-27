Tunisie/Québec - Explorer les opportunités d'investissement dans le secteur pharmacetique

Un webinaire de haut niveau s'est tenu mercredi dernier dans le cadre des préparatifs d'une mission économique de la province canadienne du Québec, prévue en Tunisie en avril 2026.

Coorganisé par l'Ambassade de Tunisie au Canada et l'FIPA-Tunisia, l'événement a mis l'accent sur les opportunités d'investissement et de partenariat dans les industries pharmaceutiques et la biotechnologie.

L'événement, organisé en collaboration avec Investissement Québec International et le Bureau du Québec à Rabat, a réuni une trentaine d'entreprises québécoises ainsi que de nombreux acteurs institutionnels et experts des deux pays.

Lassaad Boutara, Ambassadeur de Tunisie à Ottawa, a souligné la profondeur des relations bilatérales et l'importance de ce webinaire comme étape proactive pour renforcer les liens économiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Jalel Tebib, Directeur Général de la FIPA, a présenté les atouts compétitifs qui font de la Tunisie un hub régional d'excellence, capable d'attirer des investissements canadiens à haute valeur ajoutée.

Myriam Paquette-Côté et Hamid Fadhili ont mis en avant l'intérêt croissant des entreprises canadiennes pour le marché tunisien, considéré comme une porte d'entrée stratégique vers l'Afrique et la Méditerranée.

Les sessions techniques ont permis de dresser un état des lieux détaillé du secteur pharmaceutique tunisien. Le pays compte plus de 40 unités de production de médicaments à usage humain, couvrant environ 80 % des besoins en volume et 60 % en valeur. Le Technopôle de Sidi Thabet joue un rôle central dans le soutien à l'innovation et à la recherche scientifique, comme l'a expliqué son Directeur Général, Khaled Nosraoui.

Les participants ont conclu que la Tunisie, forte de son cadre législatif solide et de sa gouvernance sectorielle via le Conseil National des Industries Pharmaceutiques, offre des opportunités majeures pour les investisseurs québécois, en particulier dans les domaines des médicaments génériques, de la biotechnologie et de la recherche et développement.