Tunisie: L'USBG affronte la JSO au Zouiten (13h00) - Obligation de réagir

Quatre matches sans victoire ont remis l'USBG dans le groupe des clubs qui bataillent pour échapper au purgatoire. Karim Delhoum et sa bande sont devant l'urgence de mettre fin à cette série noire.

Certes, le feu n'est pas encore à la maison, mais les dernières statistiques ne sont pas rassurantes. Deux nuls devant l'ESS et l'ESZ et deux défaites contre le CAB et le CSS ont fait revenir l'USBG à la case départ. Les partenaires de Ghazi Abderrazak ont pensé trop vite que le maintien était assuré et ont eu tort de dormir sur leurs lauriers. Avec dix points de perdus lors des quatre dernières rencontres, ils n'ont plus que six longueurs d'avance sur la quatorzième place synonyme de descente en Ligue 2.

Indice inquiétant

Si l'équipe n'a encaissé que deux buts en quatre matches, en revanche, elle n'en marqué aucun. C'est cette incapacité affligeante à trouver le chemin du but qui inquiète l'entraîneur Karim Delhoum.

Autour de lui et même sur les gradins, des voix s'élèvent pour critiquer la libération durant le mercato d'hiver d'un attaquant de pointe aussi opportuniste qu' Iyed Hadj Khlifa qui avait donné plus d'une fois la solution quand il y avait difficulté à forcer des défenses hermétiques.

Les regrets sont réels et profonds, car Nassim Chachia et Lamin Touray, recrutés pour combler le vide laissé par Hadj Khlifa, n'ont pas constitué jusqu'à maintenant un bon tandem d'attaque.

La blessure de Borhane Hakimi et la petite forme actuelle de Ayoub Mcharek n'ont pas facilité les choses et n'ont pas donné à Karim Delhoum une grande variété de choix dans le compartiment offensif.

Ce qui explique, en grande partie, ce manque d'efficacité de l'USBG dans la surface de ses adversaires. Ni Abdelouahed Bakkhouche ni Aness Bouatay n'ont pu confirmer qu'ils pouvaient sauter sur l'occasion pour ne plus se contenter du statut de suppléants.

Dans son match d'aujourd'hui contre la JSO, il faut dire que les espoirs de voir l'USBG jouer l'attaque en déplacement pour rentrer avec les trois points sont assez minces. Et même la défense sur laquelle reposera le poids du match pour arracher au moins le nul, sera handicapée par l'absence de deux de ses piliers, Mohamed Lahbib Yeken et Iyed Touis, pas encore remis de leur blessure.