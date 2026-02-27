Tunisie: Huile d'olive - Hausse des exportations de 55 % fin janvier 2026

Les dernières données de l'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI) montrent une progression remarquable du secteur de l'huile d'olive tunisienne au cours des trois premiers mois de la campagne actuelle, couvrant novembre 2025 à janvier 2026.

Les volumes exportés ont atteint un niveau record de 130,9 mille tonnes, contre 84,1 mille tonnes durant la même période de la saison précédente, soit une hausse de 55,7 %.

Cette dynamique a eu un impact direct sur les recettes du pays. Selon le rapport publié sur la page officielle de l'ONAGRI, la valeur des exportations a atteint 1 621,2 millions de dinars, enregistrant une croissance de 34,8 % par rapport à la saison précédente (1 202,3 millions de dinars). Cette performance est soutenue par une demande mondiale croissante, notamment pour l'huile d'olive vierge extra, qui représente à elle seule 89,5 % du volume total exporté.

L'Observatoire précise également la répartition selon le mode de conditionnement. L'huile en vrac domine toujours le marché avec 88,4 % du volume exporté (115,7 mille tonnes), tandis que l'huile conditionnée représente 11,6 %.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré sa part modeste en volume, l'huile conditionnée contribue à hauteur de 15,7 % des recettes totales grâce à sa forte valeur ajoutée, avec un prix moyen de 16,73 dinars le kilogramme.

Sur le plan géographique, l'Europe reste le principal marché d'exportation, représentant 55,4 % des volumes, avec l'Espagne en tête (30,9 %) suivie de l'Italie (18,9 %). L'Amérique du Nord représente 21,1 % des exportations, dont les États-Unis à 16,8 %.

Le segment de l'huile d'olive biologique se distingue également. À fin janvier, les ventes à l'étranger ont atteint 12,6 mille tonnes, pour une valeur de 170,8 millions de dinars. L'Italie absorbe 42 % de ces exportations premium, suivie de l'Espagne avec 22 %.

Le prix élevé de l'huile conditionnée par rapport au vrac souligne l'enjeu stratégique pour la Tunisie : développer ses propres marques à l'export plutôt que de se limiter à la vente d'huile brute destinée au raffinage en Europe.