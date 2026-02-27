Tunisie: Fin de la « braise de l'eau », le printemps s'installe officiellement ce samedi

27 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Ce vendredi 27 février 2026 coïncide avec ce que le calendrier agraire appelle la « descente de la braise de l'eau » (Jamrat el Ma). Cette période, qui dure une seule journée, marque la fin de l'hiver puisque demain, samedi 28 février, sera le premier jour du printemps.

Le phénomène de la « braise de l'eau » se caractérise par le début du réchauffement des eaux des mers, des oueds et des rivières.

Un dernier jour d'hiver printanier

Pour ce dernier jour de la saison hivernale, les conditions météorologiques sont marquées par un brouillard localement dense le matin, suivi de quelques nuages sur l'ensemble du pays. Les températures restent clémentes et atteindront les 26°C.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.