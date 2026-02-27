Tunisie: Fin de la « braise de l'eau », le printemps s'installe officiellement ce samedi

Ce vendredi 27 février 2026 coïncide avec ce que le calendrier agraire appelle la « descente de la braise de l'eau » (Jamrat el Ma). Cette période, qui dure une seule journée, marque la fin de l'hiver puisque demain, samedi 28 février, sera le premier jour du printemps.

Le phénomène de la « braise de l'eau » se caractérise par le début du réchauffement des eaux des mers, des oueds et des rivières.

Un dernier jour d'hiver printanier

Pour ce dernier jour de la saison hivernale, les conditions météorologiques sont marquées par un brouillard localement dense le matin, suivi de quelques nuages sur l'ensemble du pays. Les températures restent clémentes et atteindront les 26°C.