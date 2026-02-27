Tunisie: Affaire du monopole de la farine subventionnée - 24 ans de prison pour Mohamed Bouanane, président de la Chambre des boulangers

27 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict tard dans la soirée d'hier dans l'affaire impliquant le président de la Chambre nationale des propriétaires de boulangeries.

Mohamed Bouanane a été condamné à 24 ans de prison. Il a été reconnu coupable de monopole et de spéculation sur le marché des produits alimentaires subventionnés, ainsi que d'enrichissement illicite.

Dans la même affaire, la juridiction a également prononcé des peines de 13 ans de prison à l'encontre de deux autres coaccusés, poursuivis pour des faits similaires.

Ce verdict s'inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre la corruption et les pratiques illégales affectant les circuits de distribution des produits de base en Tunisie.

 

