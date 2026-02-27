Tunisie: Le 7 Mars, commémoration du 10ème anniversaire de l'épopée de Ben Guerdane

La Tunisie s'apprête à commémorer, le 7 mars prochain, le dixième anniversaire de l'épopée de Ben Guerdane. Cet événement marquant remonte au 7 mars 2016, lorsque les forces de sécurité et l'armée nationale, appuyées par la population locale, avaient réussi à repousser un groupe terroriste qui tentait de prendre le contrôle de cette ville du gouvernorat de Médenine afin d'y instaurer un « émirat » relevant de l'organisation État islamique.

Les célébrations de ce dixième anniversaire débuteront le lundi 2 mars 2026 à Ben Guerdane, avec un programme spécialement adapté au mois de Ramadan. Dans une déclaration accordée à Radio Nationale, le délégué de la région, Sami Khalifa, a précisé que les activités ont été conçues en tenant compte des spécificités de cette période.

Les festivités s'étaleront du 2 au 7 mars et s'ouvriront par une cérémonie de salut au drapeau au siège de la délégation, en présence des différents corps sécuritaires. Un accueil sera également réservé aux familles des martyrs ainsi qu'aux blessés, suivi d'une récitation de la Fatiha à la mémoire des victimes de cette bataille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parallèlement aux hommages officiels, plusieurs manifestations culturelles, religieuses et sociales sont prévues tout au long de la semaine. Le programme comprend notamment un salon de l'artisanat, un concours de mémorisation du Coran, des caravanes et des tentes de santé, ainsi que des courses de chevaux et diverses activités culturelles et sportives.