Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Relauc prône la paix en période électorale

Le président du Réseau des leaders et des associations des universitaires du Congo (Relauc), Frédéric Menga, a lancé le 26 février, à la Maison de la société civile de Brazzaville, la deuxième édition de la campagne de sensibilisation et d'installation des ambassadeurs de l'Observatoire congolais pour la paix en période électorale (Ocopel). Le but étant de promouvoir la sauvegarde de la paix dans le pays avant, pendant et après l'élection présidentielle.

Patronné par le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non-gouvernementales (CCSV-ONG), Céphas Germain Ewangui, l'évènement a connu la participation de plusieurs autres associations. Il a pour objectifs de prévenir les violences politiques, verbales et armées pendant l'élection présidentielle ; de sensibiliser et de responsabiliser des leaders d'opinion, les dirigeants des associations et organisations non gouvernementales (ONG), les confessions religieuses et la population sur les valeurs de paix et de démocratie; d'encourager la population à aller voter massivement le jour du scrutin.

« Une consultation électorale n'est ni une simple émotion ni un jeu dépourvu de tensions. Cela s'entend comme une arène dans laquelle les antagonismes s'affrontent dans le but de s'éliminer mutuellement, au travers des urnes. Seul le corps électoral a la lourde responsabilité de les départager », a rappelé le secrétaire permanent du CCSV-ONG, Cépha, dans son allocution.

Sous la coordination de son président national, Frédéric Menga, le Relauc s'engagera, en cette période électorale, à jouer un rôle de porte-parole, de messager, de mobilisateur et d'acteur de paix. « Il n'y aura pas de marché, il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas d'injustice. Nous appelons les uns et les autres, notamment les acteurs politiques, de la majorité présidentielle, de l'opposition, à mettre la paix au-dessus de toute communication et de tout langage lié à la mobilisation de la campagne électorale », a-t-il indiqué.

Le président du Relauc mettra, à cet effet, des centaines d'acteurs volontaires au service de cette cause au niveau des communes et des départements. Ces volontaires sont issus, entre autres, des associations et syndicats des travailleurs, de l'université, des ONG de développement , des associations socio-culturelles et sportives. Ils auront la tâche d'informer, de sensibiliser, d'éduquer et de plaider non seulement pour une élection libre et équitable mais aussi pour la convivialité républicaine.

« Rappelons aux uns et aux autres qu'une élection est aussi une procédure bien régulée par les textes juridiques et règlementaires à respecter scrupuleusement et que toute entrave exposerait à des conséquences évidentes », a indiqué Céphas Germain Ewangui.

Une attention particulière des ambassadeurs sera accordée, par contre, aux départements à haut risque lors de ce processus électoral « où l'expérience a montré que les gens ont souvent des écarts de langage susceptible de troubler l'ordre public », a précisé Frédéric Menga. Le président du Relauc a incité, par ailleurs, la population à aller voter tout en respectant les candidats dans les conditions de paix.