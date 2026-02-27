Congo-Brazzaville: Nouvel An chinois - L'événement célébré par l' Institut Confucius de l'Université Marien - Ngouabi

La Chine a célébré, le 20 février dernier, la fête de printemps appelée fête de Nouvel An. En République du Congo, l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi où les étudiants congolais apprennent la langue et la culture chinoises n'est pas resté en marge de cet événement. Les étudiants de cet institut ont y célébré la fête.

La fête du Nouvel An chinois répond au calendrier lunaire utilisé seulement par les Chinois voire les pays qui partagent leur culture. Selon ce calendrier, la fête du printemps ou fête de Nouvel symbolise la réunion familiale, l'espoir d'une bonne récolte et le chassement des démons. Tenant compte du cycle des douze signes zodiaques, cette année est celle du cheval. L'année dernière était celle du serpent et l'année surpassée celle du dragon, a signifié Jing Bingbing, enseignante de la langue et de la culture chinoises à l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi.

Elle a poursuivi que le cheval, animal de cette année, est plein d'énergies. Les Chinois l'aiment et disent que c'est un animal à succès, un symbole de bonheur.

« Aujourd'hui, c'est la fête du printemps, du Nouvel An chinois. Nous avons présenté aux étudiants de l'institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi ce qu'on fait en Chine pour fêter le printemps. Je leur ait dit que pendant cette fête en Chine, on décore les maisons en rouge, on tire des pétards et des feux d'artifice. Les membres de la famille partagent le repas ensemble, car c'est un moment important pour toute la famille », a déclaré Jing Bingbing, avant d'expliquer les douze signes zodiaques qui sont les douze animaux.

Il y a, entre autres, le boeuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, le mouton, le singe, le poulet, le chien, le cochon et la souris. Chaque douze ans est un cycle, parce que chaque année correspond à un animal, a-t-elle précisé.

Paule Ngoma, étudiante à l'Institut Confucius, a exprimé sa satisfaction de participer à cette fête. « Aujourd'hui, nous avons assisté à un briefing de la fête de la nouvelle année chinoise. Nous avons retenu que d'après la dynastie chinoise, il y avait un monstre dénommé Nieme qui terrorisait les gens, et ces derniers, pour éviter d'être terrorisés par le monstre, accrochaient des bandeaux rouges sur leurs portes pour que ce dernier puisse les tuer.

Ils écrivaient des mots qui signifiaient bonheur, prospérité... Nous avons donc appris la culture chinoise, notamment comment est-ce que les Chinois célèbrent leur fête de Nouvel An, quels sont les plats qu'ils présentent pendant cette fête? Aussi, on nous a remis des feuilles pour dessiner le cheval qui est l'animal de la fête de Nouvel An, parce que cette fête de 2026 , c'est l'année du cheval », a -t-elle expliqué.