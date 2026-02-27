Congo-Brazzaville: Corps des jeunes volontaires du pays - Coup d'envoi des sessions de coaching

Le directeur général de la Jeunesse, Jycert Rochar Loukanou, a lancé, le 26 février à Brazzaville, les sessions de coaching pour la préparation des jeunes aux candidatures des missions de volontariat.

Organisées par le Corps des jeunes volontaires du Congo (CJVC), avec l'accompagnement de France volontaires et de la Fondation MTN Congo, les sessions s'inscrivent dans le programme d'activités marquant la célébration de la Journée nationale de la jeunesse, ce 28 février. Elles prennent une dimension toute particulière cette année proclamée par les Nations unies année internationale du volontariat au service du développement durable.

Durant deux jours, cent jeunes inscrits sur la plateforme du CJVC et résidant à Brazzaville bénéficieront d'un accompagnement pratique et personnalisé autour de cinq modules essentiels : comprendre le volontariat et construire son projet d'engagement ; élaborer un curriculum vitae (CV) professionnel et international conforme aux standards des missions ; rédiger des mails et candidatures structurés et convaincants ; réussir son pitch ; se préparer efficacement aux entretiens de sélection.

« Au-delà de la formation technique, cette initiative s'inscrit dans une ambition plus large : constituer un vivier qualifié de jeunes volontaires prêts à répondre aux opportunités nationales et internationale, notamment dans le contexte de l'année internationale du volontariat au service du développement durable. Nous voulons structurer les candidatures, améliorer la qualité des dossiers soumis et faciliter l'accès des jeunes aux missions », a précisé le coordonnateur national du CJVC, Flavien Surprise Nzamba.

Il s'agit aussi, a-t-il ajouté, de renforcer leurs compétences et leur confiance en contribuant à leur autonomisation, à l'affirmation de leur responsabilité citoyenne et leur insertion durable dans les dynamiques de développement.

S'adressant aux apprenants, le directeur général de la jeunesse, Jycert Rochar Loukanou, a indiqué qu'au cours de ces sessions, ils bénéficieront de connaissances pratiques sur la compréhension des fiches de mission, la préparation aux entretiens, ainsi que l'élaboration d'outils essentiels tels que le CV, la lettre de motivation, la communication professionnelle et bien d'autres. Ces acquis renforceront leur capacité à saisir les opportunités nationales et internationales en matière de volontariat.

A noter que l'engagement des jeunes dans des missions de volontariat constitue une véritable alternative pour accroître leur employabilité, développer de nouvelles compétences utiles au monde du travail et renforcer leur responsabilité ainsi que leur autonomie dans la société. Toutefois, les jeunes qui expriment le désir de s'engager dans le volontariat sont confrontés à de nombreux défis liés à la préparation de leurs candidatures. Parmi ces défis, on peut citer le manque d'outils, la méconnaissance des attentes des structures d'accueil, les difficultés à valoriser leur parcours, le manque d'aisance orale (...).