Sénégal: Production record - Ousmane Sonko ordonne la priorité au riz local dans les structures publiques

Le Premier ministre Ousmane Sonko a signé, le 26 février 2026, une circulaire instruisant l'ensemble des ministres à privilégier l'approvisionnement en riz d'origine sénégalaise dans les structures publiques placées sous leur autorité.

Une décision qui intervient dans un contexte de production record, mais aussi de difficultés persistantes d'écoulement pour les acteurs de la filière.

Une production abondante, un marché saturé

Cette année, la filière rizicole nationale a enregistré des performances historiques. Toutefois, malgré cette hausse significative de la production, les riziers peinent à vendre leurs stocks. Une situation paradoxale qui menace, selon le chef du gouvernement, de freiner la dynamique enclenchée en faveur de la souveraineté nationale en riz.

Pour Ousmane Sonko, si ces difficultés de commercialisation venaient à perdurer, elles risqueraient « d'annihiler les efforts » consentis par l'État et les producteurs pour réduire la dépendance du Sénégal aux importations.

La commande publique comme levier stratégique

En complément des mesures de régulation des importations de riz étranger déjà engagées, le Premier ministre appelle à une mobilisation des administrations. Il demande aux ministres de systématiser la priorité au riz local dans les plans d'achats, les cahiers de charges et les contrats de fourniture.

Les structures publiques - hôpitaux, écoles, universités, casernes ou autres établissements sous tutelle étatique - sont ainsi invitées à adapter leurs modalités d'approvisionnement afin de faciliter la commande de riz sénégalais, dans le strict respect des procédures en vigueur.

L'objectif est clair : faire de la commande publique un moteur de soutien à la production nationale et un instrument concret de politique économique.

Soutenir les producteurs et dynamiser la chaîne de valeur

À travers cette instruction, l'exécutif entend renforcer la souveraineté alimentaire du pays tout en soutenant directement les producteurs et les transformateurs locaux. La mesure vise également à consolider la chaîne de valeur rizicole, de la production à la distribution.

Le Premier ministre insiste sur la mise en œuvre diligente de ces orientations et demande aux ministres concernés de lui rendre compte des résultats obtenus ainsi que des difficultés rencontrées.

En plaçant le riz local au cœur de la commande publique, le gouvernement envoie un signal fort : la souveraineté alimentaire ne se décrète pas seulement dans les discours, elle se construit aussi dans les actes administratifs quotidiens.