Tunisie: Sport tunisien - Les féminines confirment

Décidément, les descendantes de la Reine Didon sont en train de s'illustrer dans tous les domaines. Que ce soit sur le plan sportif ou dans d'autres secteurs, nos filles s'appliquent. Elles s'accrochent et sont de plus en plus citées dans des disciplines pointues.

Soixante-quinze pour cent des médecins de la promotion 2026 de la faculté de Médecine de Sfax sont des filles. C'est une fierté et une continuité pour l'École de Carthage qui compte 2500 ans d'histoire et pour son héritière l'École de Kairouan. Combien d'entre elles viendront-elles enrichir le domaine de la médecine du sport ?

Sportivement parlant, les dernières sorties de notre championne des 3.000 steeple, Maroua Bouzayani, qui a pris part à des cross internationaux pour jauger de son état de préparation ont été positifs.

La championne tunisienne Nourhan Harmi a dernièrement décroché la deuxième place du concours de saut en longueur féminin en salle avec un saut de 5,86 mètres, lors du meeting international de Franconville en France.

Des efforts louables

Il est à remarquer que la désignation d'arbitres tunisiens pour officier lors de tous les matchs des compétitions nationales s'inscrit dans le cadre du soutien à la présence continue de nos arbitres lors des grands événements internationaux tels que la Coupe d'Afrique des Nations et les Championnats du monde.

Cela suppose que la Tunisie a confiance en ses arbitres, ce qui conforte leur présence sur la scène internationale. Les efforts déployés ces dernières années pour former des arbitres tunisiens et la réussite de deux équipes qui ont obtenu l'insigne international de la Fédération internationale. Il s'agit d'un acquis majeur pour le handball tunisien qu'il convient de préserver.

Suite à leur performance remarquable lors du Championnat méditerranéen junior de handball au Kosovo, les arbitres Wajdan Kashida et Hiba Abdelkader ont été désignés par le comité d'arbitrage de la Confédération méditerranéenne de handball pour officier lors de la finale opposant l'Espagne à la Croatie, le samedi 14 février 2026. Ils ont arbitré cette rencontre avec brio.

C'est la deuxième année consécutive que des arbitres tunisiens sont sélectionnés pour la finale du Championnat méditerranéen, après Cherif et Abed l'an dernier au Monténégro.

Hand : la CAN Dames en Tunisie

Nos féminines reviennent en force sur la scène internationale. Tant et si bien que la Tunisie a été officiellement désignée par la Confédération Africaine de Handball pour organiser la CAN de handball féminin 2026. Pré- vue en novembre/décembre 2026, cette édition sera la 27e du championnat d'Afrique des nations féminin, faisant suite à la compétition organisée en RD Congo.

Ce tournoi sera qualificatif pour le mondial

La compétition réunira les meilleures sélections africaines, la Tunisie étant une nation forte du handball féminin sur le continent.

Il ne s'agit pas de revenir sur toutes les performances de nos féminines, mais considérant que nous avons toujours insisté que la marge de progression de nos filles est énorme, il nous semble qu'on doit leur accor- der plus de moyens, de mieux prospecter et de multiplier les concours et les compétitions pour avoir plus de résultats.