Tunisie: CAB - Entraînements nocturnes !

Comme de coutume, les entraînements se déroulent en nocturne au stade 15-Octobre en ce mois saint...

Le CAB se met à l'heure de Ramadan. On se prépare dans une ambiance sereine en vue du match contre l'USM ce samedi. Les confrontations directes entre les deux équipes restent largement à l'avantage des « Jaune et Noir ». En effet, sur les 95 matches joués entre les deux clubs, les Cabistes l'ont emporté à 36 reprises contre 25 aux Usémistes et 34 fois match nul. Le CAB a marqué 104 buts et en a encaissé 78 selon une source sûre. Qui aura donc le dernier mot à l'occasion de cette 96e rencontre?

Les prix d'entrée à la portée...

Les responsables du club ont fixé les prix d'entrée au stade 15-Octobre pour assister au match CAB-USM comme suit : gradin, porte 3 et pelouse 5 d, enceinte, 20 d, et tribune, 150 d. Des prix à la portée notamment pour les jeunes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S. Berradhia : retour au bercail

L'ex-latéral droit du CAB, de l'EST, de l'ESS est retourné au club de ses premières amours, mais cette fois-ci pour le ser vir en tant que technicien. En effet, nous avons appris que Souheil Berradhia vient d'être désigné par les responsables bizertins à la tête de l'équipe junior. Nous lui souhaitons la réussite dans sa nouvelle tâche.

Les féminines gagnent contre El Alia

L'équipe féminine de football du CAB, niveau 2, s'est distinguée le week-end dernier en battant celle de l'Association féminine d'El Alia par un but à zéro. Il s'agit d'un match entrant dans la 3e journée retour. Rappelons qu'il s'agit là de sa première expérience, cette saison, dans la section de football. Longue vie à cette équipe.