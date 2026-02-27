Tunisie: Basket-ball - Le Club Africain connaît ses adversaires pour la BAL 2026

26 Février 2026
La Presse (Tunis)

Le tirage au sort de la sixième édition de la Basketball Africa League (BAL) a placé le Club Africain dans le groupe Sahara, dont les matchs se dérouleront à Rabat, au Maroc, du 24 avril au 3 mai prochains.

Dans ce groupe, le Club Africain affrontera Fath Rabat (Maroc), Al Ahly (Égypte), Ville de Dakar (Sénégal), G.C.A. Kings (Côte d'Ivoire) et Maktown Flyers (Nigeria).

Chaque équipe disputera cinq matchs, et les quatre premières se qualifieront pour les quarts de finale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les quatre qualifiés du groupe Sahara affronteront en quarts de finale les quatre premiers du groupe Kalahari, dont les rencontres se tiendront à Pretoria, en Afrique du Sud, du 27 mars au 5 avril.

Le groupe Kalahari sera composé des équipes suivantes : Johannesburg Giants (Afrique du Sud), Al Ahly (Libye), Dar City (Tanzanie), Nairobi City Thunder (Kenya) et Petro Luanda (Angola).

Rappel des champions précédents de la BAL :

2021 : Zamalek (Égypte)

2022 : Union Monastirienne (Tunisie)

2023 : Al Ahly (Égypte)

2024 : Petro Luanda (Angola)

2025 : Al Ahly Tripoli (Libye)

Le Club Africain, qui vise à briller sur la scène continentale, se prépare à affronter des équipes expérimentées et redoutables dans cette édition de la BAL.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.