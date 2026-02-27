Tunisie: Basket-ball - Le Club Africain connaît ses adversaires pour la BAL 2026

Le tirage au sort de la sixième édition de la Basketball Africa League (BAL) a placé le Club Africain dans le groupe Sahara, dont les matchs se dérouleront à Rabat, au Maroc, du 24 avril au 3 mai prochains.

Dans ce groupe, le Club Africain affrontera Fath Rabat (Maroc), Al Ahly (Égypte), Ville de Dakar (Sénégal), G.C.A. Kings (Côte d'Ivoire) et Maktown Flyers (Nigeria).

Chaque équipe disputera cinq matchs, et les quatre premières se qualifieront pour les quarts de finale.

Les quatre qualifiés du groupe Sahara affronteront en quarts de finale les quatre premiers du groupe Kalahari, dont les rencontres se tiendront à Pretoria, en Afrique du Sud, du 27 mars au 5 avril.

Le groupe Kalahari sera composé des équipes suivantes : Johannesburg Giants (Afrique du Sud), Al Ahly (Libye), Dar City (Tanzanie), Nairobi City Thunder (Kenya) et Petro Luanda (Angola).

Rappel des champions précédents de la BAL :

2021 : Zamalek (Égypte)

2022 : Union Monastirienne (Tunisie)

2023 : Al Ahly (Égypte)

2024 : Petro Luanda (Angola)

2025 : Al Ahly Tripoli (Libye)

Le Club Africain, qui vise à briller sur la scène continentale, se prépare à affronter des équipes expérimentées et redoutables dans cette édition de la BAL.