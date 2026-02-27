Sénégal: Face aux Lions, les Eléphants ont fait valoir leur collectif, selon le sélectionneur ivoirien

Dakar — L'équipe nationale masculine de basket de la Côte d'Ivoire a bâti sa stratégie sur le collectif la discipline tactique et une bonne mentalité pour venir à bout de celle du Sénégal, jeudi soir, en match comptant pour la deuxième fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2027, a déclaré le sélectionneur des Eléphants, Miguel Ramos.

"Je félicite mes joueurs. Nous avons fait un très bon match pendant 40 minutes. Nous avons travaillé ensemble, en défense comme en attaque. Nous n'avons pas joué de manière individuelle, nous avons fait circuler le ballon. C'est grâce à cela, et à notre bonne mentalité, que nous avons gagné", a-t-il dit.

Il s'exprimait en conférence de presse à l'issue du match gagné contre le Sénégal (90-80), comptant pour la première journée de la deuxième fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2027 au Qatar, dans la poule A.

En plus du Sénégal et de la Côte d'ivoire, ce groupe abrite également Madagascar et la RD Congo.

Selon le technicien espagnol des Eléphants, la force de l'équipe ivoirienne réside dans le collectif.

"Dix joueurs ont joué beaucoup de minutes, tout le monde a contribué, tout le monde a marqué. Nous avons inscrit 49 points collectivement. Le plus important, c'est que chacun ait aidé l'équipe. C'est ainsi que nous voulons jouer", a-t-il ajouté, avant d'évoquer l'absence du joueur sénégalais Brancou Badio.

"Nous savions que Brancou Badio n'était pas là. Le Sénégal perdait un joueur précieux. L'idée était de mettre un maximum de pression sur Jean-Jacques Boissy (meneur). C'était l'une des clés du match. Nous savions aussi qu'ils seraient dominants au rebond, mais cela ne nous a pas empêchés de mettre en place notre plan de jeu. Et c'est ce qui nous a permis de l'emporter", a-t-il indiqué.

Le technicien espagnol dit avoir grande confiance en ses joueurs et en leur état d'esprit. "Je veux que chacun soit prêt à aider l'équipe, qu'il joue une, deux ou trois minutes, je veux qu'il se donne au maximum sur le parquet. C'est ainsi que je conçois le rôle du banc. Je veux 12 joueurs prêts à se battre", a-t-il dit, soulignant la belle ambiance du Stadium Marius-Ndiaye.

"Nous savions que nous n'étions pas les favoris. Le Sénégal était le favori. C'est toujours un plaisir de battre le Sénégal, surtout chez lui. Nous l'avons déjà fait en Angola, et plus d'une fois. Je suis très heureux pour l'équipe. Comme le coach l'a dit, nous jouons ensemble. Notre force, c'est le collectif", a déclaré le meneur ivoirien Assémian Moularé.

Il a également expliqué sa contribution sur le terrain : "Comme le coach l'a dit, nous jouons ensemble. Nous n'avons pas de star dans l'équipe. Notre force, c'est le collectif. Je pense avoir trouvé un bon équilibre aujourd'hui. Ça a marché, nous avons gagné. Mais ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à tout le monde. Nous allons essayer de continuer comme ça et rester dans le même état d'esprit", a dit le joueur, qui a inscrit 12 points lors de cette rencontre.