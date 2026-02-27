Afrique: Le Premier ministre Abiy met en avant l'essor du partenariat Éthiopie-Azerbaïdjan, dynamisé par la coopération économique

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué la progression constante des relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan à l'occasion de sa première visite officielle dans ce pays.

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, il a exprimé sa profonde reconnaissance au président Ilham Aliyev pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait.

Le chef du gouvernement éthiopien a souligné que les liens entre les deux nations se sont consolidés ces dernières années, portés par une coopération accrue dans des secteurs économiques stratégiques.

« Notre partenariat s'est sensiblement renforcé, notamment grâce à la collaboration récente dans le domaine de l'aviation, au développement conjoint de parcs industriels et de zones franches, ainsi qu'aux engagements entre Ethiopian Investment Holdings et son homologue azerbaïdjanais », a-t-il déclaré.

Selon lui, ces initiatives ont établi des bases solides pour approfondir davantage les relations bilatérales.

Le Premier ministre a également indiqué que les deux parties ont mené des discussions approfondies visant à élargir et diversifier la coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun.

Au cours de la visite, les deux dirigeants ont présidé la signature d'un accord de coopération en matière de défense et assisté à l'échange de plusieurs mémorandums d'entente, marquant ainsi une extension du partenariat aux volets stratégique et sécuritaire, au-delà du seul cadre économique.

Cette visite représente ainsi une étape majeure dans le renforcement des relations diplomatiques, économiques et stratégiques entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan