Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev

27 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu des entretiens avec le président Ilham Aliyev dans le cadre de sa visite officielle en Azerbaïdjan, visant à renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays.

Avant la réunion, le Premier ministre Abiy Ahmed a pris part à une cérémonie de dépôt de gerbe à l'Allée des Honneurs ainsi qu'au Monument de la Victoire à Bakou.

Cette commémoration a rendu hommage aux héros nationaux et illustré la résilience ainsi que l'unité du peuple azerbaïdjanais.

Le Premier ministre a exprimé son profond respect et sa grande considération envers ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour préserver l'unité et la souveraineté de l'Azerbaïdjan.

Il a entamé sa visite officielle jeudi, dans le cadre des efforts continus visant à consolider le partenariat croissant entre les deux pays.

D'après le Bureau du Premier ministre, Abiy accompagné de la Première Dame Zinash et d'une délégation de haut niveau, est arrivé tard dans la soirée à l'aéroport international Heydar Aliyev, dans la capitale azerbaïdjanaise.

Cette visite fait suite à une invitation officielle du président Ilham Aliyev, acceptée par le Premier ministre.

Au cours de son séjour, il devrait mener des entretiens de haut niveau consacrés à l'état actuel des relations bilatérales et aux perspectives d'élargissement de la coopération dans des secteurs stratégiques.

Ces dernières années, les relations entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan se sont considérablement intensifiées, portées par un dialogue diplomatique soutenu et une coopération en constante expansion.

Les deux nations ont connu un développement rapide, appuyé par des politiques ambitieuses et une présence internationale de plus en plus affirmée.

Les responsables ont insisté sur la nécessité de renforcer davantage la collaboration dans les domaines politique, économique et stratégique.

Cette visite devrait ainsi hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération mutuellement avantageuse, inaugurant une phase plus dynamique des relations entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan.

