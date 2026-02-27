Congo-Kinshasa: Reprise des combats AFC/M23 - Wazalendo - Trois civils blessés à Nyabiondo

27 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La situation reste extrêmement tendue dans une vaste partie du territoire de Masisi (Nord-Kivu). Selon plusieurs sources locales, de violents combats opposent depuis tôt ce vendredi 27 février les rebelles de l'AFC/M23 aux miliciens Wazalendo sur l'axe Kinyumba. Elles rapportent également qu'au moins trois civils ont été blessés, dans la soirée de jeudi, après explosion d'un engin a explosé au centre de Nyabiondo.

Depuis l'aube, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues autour du village de Kinyumba, situé à une dizaine de kilomètres au nord de Nyabiondo, dans le secteur Osso-Banyungu. D'après ces mêmes sources, il s'agirait d'une attaque lancée par les rebelles de l'AFC/M23 contre des positions tenues par les miliciens Wazalendo.

Ces hostilités interviennent après une journée déjà marquée par de fortes tensions sur l'axe Mahanga, quelques kilomètres plus au sud de Nyabiondo. Là aussi, des affrontements ont été signalés autour de la colline Kilongo, près de Buhimba, suscitant une vive inquiétude au sein de la population locale.

Vers 18 heures, jeudi, un engin militaire a explosé dans le quartier Isiro, au centre de Nyabiondo, blessant trois civils.

Depuis une dizaine de jours, les combats s'intensifient entre des groupes Wazalendo alliés aux FARDC et les rebelles de l'AFC/M23 dans plusieurs zones du territoire de Masisi. Cette situation aggrave la crise sécuritaire et humanitaire, particulièrement dans les secteurs Osso-Banyungu et Katoyi, ainsi que dans la chefferie des Bahunde.

