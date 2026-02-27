Congo-Kinshasa: Julianna Lumumba, candidate du pays au Secrétariat général de l'OIF

27 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La République démocratique du Congo a officialisé sa candidature au poste de Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Elle aligne Julianna Lumumba, la fille du premier Premier ministre congolais Patrice-Emery Lumumba, a annoncé le ministère de la Communication et Médias dans un communiqué jeudi 27 février.

Née le 25 janvier 1955, Juliana Lumumba a exercé les fonctions de ministre de la Culture et des Arts entre 1998 et 2001. A ce titre, elle a contribué à la valorisation du patrimoine culturel congolais et la promotion de la diplomatie culturelle.

Des sources officielles mettent en avant « la charge émotionnelle et contraignante du nom, les capacités intrinsèques de la personne et le soutien total du pays, (qui) font d'elle la candidate de tous les espoirs ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.