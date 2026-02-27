Congo-Kinshasa: Julianna Lumumba, candidate du pays au Secrétariat général de l'OIF

La République démocratique du Congo a officialisé sa candidature au poste de Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Elle aligne Julianna Lumumba, la fille du premier Premier ministre congolais Patrice-Emery Lumumba, a annoncé le ministère de la Communication et Médias dans un communiqué jeudi 27 février.

Née le 25 janvier 1955, Juliana Lumumba a exercé les fonctions de ministre de la Culture et des Arts entre 1998 et 2001. A ce titre, elle a contribué à la valorisation du patrimoine culturel congolais et la promotion de la diplomatie culturelle.

Des sources officielles mettent en avant « la charge émotionnelle et contraignante du nom, les capacités intrinsèques de la personne et le soutien total du pays, (qui) font d'elle la candidate de tous les espoirs ».