Afrique: Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF - Un trio tunisien pour les quarts de finale

26 Février 2026
La Presse (Tunis)

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la liste des arbitres et assistants retenus pour les quarts de finale des deux compétitions continentales (Ligue des Champions et Coupe de la Confédération). Cette liste comprend un trio tunisien composé de l'arbitre Mehrez Melki, de l'arbitre assistant Khalil Hassani, ainsi que de Haythem Guirat en tant qu'arbitre VAR.

Les matchs aller de ces quarts de finale se dérouleront entre le 13 et le 15 mars prochain, tandis que les matchs retour sont programmés entre le 20 et le 22 du même mois.

Il est à noter que la représentation du football tunisien à ce stade de la compétition se limite à l'Espérance Sportive de Tunis (EST), qui affrontera l'El Ahly d'Égypte en Ligue des Champions.

