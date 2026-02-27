Sénégal: Saint-louis - CRD préparatoire à la fête nationale du 4 avril 2026 - Al Hassan Sall promet un défilé grandiose et annonce diverses activités avec des surprises

La région de Saint-Louis se prépare activement à la célébration de la fête nationale du 4 Avril 2026. Le Gouverneur de région Al Hassan Sall, qui a présidé hier, jeudi 26 février 2026, un Comité régional de développement (CRD) préparatoire à cet événement, annonce de belles surprises avec plusieurs activités en vue notamment un tournoi sportif, une ballade sur le fleuve, des activités culturelles. Il souhaite présenter à la population de Saint-Louis un défilé civil et militaire grandiose.

« Saint-Louis, à l'instar de tout le Sénégal, prépare la fête du 4 avril, avec une contribution attendue de la Zone militaire n°2, qui va coordonner les activités préparatoires devant nous conduire à la fête du 4 avril, particulièrement le défilé civilo-militaire qui sera organisé pour l'occasion. Alors, en échangeant avec le Colonel commandant la Zone militaire n°2 et l'ensemble des chefs d'unités des Forces de Défense et de Sécurité, mais également avec les chefs de services et mouvements de jeunesse, associations sportives, associations culturelles, nous avons pu stabiliser quelques activités qui seront organisées pour célébrer la fête du 4 avril à Saint-Louis.

Il s'agit d'abord et avant tout du défilé. Un défilé que nous souhaitons grandiose avec la participation de l'ensemble des acteurs, les militaires et paramilitaires, les jeunes, les femmes, les artistes, les artisans », a déclaré Al Hassan Sall, Gouverneur de Saint-Louis. Il révèle que tout ce que Saint-Louis compte comme richesse souhaite prendre part au défilé et qu'avec la coordination de la Zone militaire, Saint-Louis aura un défilé mémorable aussi bien un défilé à pied qu'un défilé motorisé. « Nous organiserons également des activités sportives pour permettre à certains acteurs de coller à l'événement avec au bout un trophée qui sera décerné à l'équipe victorieuse.

Ce sera l'occasion de faire participer des équipes de l'Armée, de la Gendarmerie des Sapeurs-pompiers, mais également du CRD et des collectivités territoriales qui devront, autour d'un tournoi fraternel amical, compétir et que le meilleur gagne le trophée régional. Il y aura également des activités culturelles avec le Centre culturel et le Centre national du Tourisme pour également offrir à la population de Saint-Louis des activités qui leur permettent de pouvoir apprécier la richesse culturelle de la région », a-t-il fait savoir tout en formulant également son souhait, pour cette année-ci, de mettre à profit le fleuve pour organiser un défilé ou une balade fluviale avec les unités des Forces de Défense et de Sécurité, mais également avec les pêcheurs de la Langue de Barbarie et les acteurs touristiques qui disposent également d'embarcations.

L'objectif étant de montrer une autre facette de la richesse culturelle de Saint-Louis. « Ce sont quelques activités parmi plusieurs, mais l'essentiel c'est de savoir que Saint-Louis se mobilise pour une fête du 4 avril mémorable, grandiose, riche en événements, en activités qui nous permettent véritablement d'apprécier à sa juste valeur le patrimoine culturel de la ville de Saint-Louis », a conclu l'autorité administrative.