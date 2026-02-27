Sénégal: Dialogue social dans le supérieur - Daouda Ngom plaide l'inclusion pour pacifier l'université

Le Pr Daouda Ngom ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'innovation a procédé officiellement à l'installation du président et des membres du comité du dialogue social du sous-secteur de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. A cette occasion, il a plaidé pour l'instauration d'un dialogue inclusif afin de bâtir un espace universitaire pacifié et performant.

Venu présider l'installation du comité du dialogue social du sous-secteur de l'enseignement supérieur, le ministre est revenu sur les évènements tragiques qui ont récemment secoué les universités et dont le point culminant a été la mort de l'étudiant Abdoulaye Bâ à la suite des violences policières.

Selon lui, de tels drames ne doivent plus se produire dans ces lieux de savoir. Il estime indispensable de mettre en place des cadres favorisant d'un « dialogue inclusif », ce qui justifie l'importance de ce comité créé à la suite d'une directive présidentielle instruisant la mise en place de comité du dialogue social dans tous les ministères. « De tels événements ne doivent plus jamais entacher nos temples du savoir. Nous devons oeuvrer à l'enracinement d'une paix durable dans nos établissements d'enseignement supérieur, par la culture d'un dialogue inclusif. C'est tout le sens de la cérémonie qui nous réunit, aujourd'hui, pour installer le comité du dialogue social du Sous-secteur en charge de l'Enseignement supérieur... », a rappelé le ministre.

Ce comité qui regroupe l'ensemble des composantes du secteur de l'enseignement supérieur compte dix-huit membres titulaires, représentant six familles d'acteurs de l'enseignement supérieur notamment les Personnel d'Enseignement et de Recherche (PER), les Personnels Administratif, Technique et de Service (PATS) et les directeurs des centres des oeuvres sociales. Il est placé sous la présidence du Pr Lamine Gueye.

Il devra être selon le ministre de l'Enseignement supérieur, « un cadre de veille, de prévention et de gestion des conflits qui peuvent survenir au sein des universités, des instituts, des écoles nationales. Ce comité sectoriel pour un dialogue constructif, sincère et responsable, se veut un levier de consolidation de la paix sociale...Dans le contexte des crises récurrentes qui affectent nos universités publiques, ce comité devient plus que nécessaire en raison du rôle central qu'il est appelé à jouer ».

Dans cette perspective, le comité se présente comme un mécanisme permanent de médiation, capable d'anticiper et de désamorcer les tensions, un espace de veille au bénéfice de tous les acteurs et un baromètre du climat social du sous-secteur.

Dans le sillage du ministre, le président du comité du dialogue social du sous -secteur de l'enseignement supérieur a insisté sur la nécessité d'instaurer un climat de confiance entre les différentes parties prenantes afin d'aboutir à des solutions respectueuses des droits de toutes les parties prenantes et des intérêts de l'Enseignement supérieur et de la recherche. « Dans cette démarche de solution, il est important d'instaurer un climat de confiance entre acteurs, un climat social apaisé, de respecter les droits respectifs des parties prenantes tout en ayant l'intérêt de l'ESR au centre des prises de décisions.

Il s'agira, pour nous membres du Comité, d'essayer de rassembler les acteurs pour discuter, pour s'écouter et pour s'entendre. Nous devons de façon consensuelle, être des facilitateurs des prises de bonnes décisions aussi bien des autorités gouvernementales que des responsables des différentes parties prenantes » a soutenu le Pr Lamine Gueye.

Le président du Haut Comité du Dialogue Social a pour sa part, souligné l'importance d'un dialogue permanent pour anticiper les crises et parvenir à la pacification de l'espace universitaire. « Il nous faudra donc plus que jamais nous investir résolument par le biais du dialogue social pour que nos universités ne nous préoccupent plus en des circonstances fâcheuses mais qu'elles orientent les intelligences et les énergies dont elles recèlent au service du développement économique et social de notre pays...Votre Comité constitue un creuset approprié pour anticiper, pour recommander, pour prévenir, pour contribuer à la résolution des conflits pouvant survenir dans tout le sous - secteur » a dit Mamadou Lamine Diante.