Sénégal: Inauguration du commissariat de Dalifort foirail - Une réponse de l'Etat face à l'insécurité galopante

Le ministre de l'Intérieur Me Mouhamadou Bamba Cissé a procédé hier, jeudi 26 février, à l'inauguration du nouveau commissariat de Dalifort Foirail. Fruit d'un engagement de la municipalité, cette infrastructure aux normes internationales, installée à la Cité Soleil, est une réponse à la situation sécuritaire qui gangrène la localité.

Pour Me Mouhamadou Bamba Cissé qui a présidé la cérémonie, l'inauguration de ce commissariat traduit effectivement la volonté du gouvernement de rapprocher les services de sécurité des populations et de répondre aux défis spécifiques et des questions stratégiques et principales.

Au-delà de constituer un poumon économique comprenant une concentration de nombreuses activités et des infrastructures stratégiques comme la gare des Beaux maraichers, le marché central au poisson, la Foirail des petits ruminants, la Sodas, le Parc-Lambaye et autres entreprises, la commune de Dalifort Foirail est caractérisée par une urbanisation accélérée, une mobilité soutenue et une forte densité des populations. Ces conditions, selon le ministre Bamba Cissé, engendrent depuis une décennie des défis sécuritaires grandissants qui appellent des réponses urgentes.

Dalifort Foirail est connue également pour ses problèmes sécuritaires spécifiques tels que la délinquance urbaine, les trafics illicites, les tensions sociales, l'insécurité routière, les menaces associées aux grands rassemblements, la détérioration du cadre de vie par des occupations anarchiques. Ainsi, ce commissariat est conçu pour apporter une réponse adéquate à ces problématiques, en fournissant aux agents une infrastructure moderne et fonctionnelle aux normes internationales, et aux populations une réponse adéquate à leurs aspirations légitimes à une sécurité optimale et à une sécurité pour tous.

Le commissariat est réalisé dans le cadre du schéma directeur de la direction générale de la police nationale en son axe stratégique n°2 dont l'une des actions prioritaires est la densification du maillage sécuritaire et l'amélioration du cadre de travail, à travers la construction et la réhabilitation d'infrastructures, illustrant ainsi d'après lui, la détermination du gouvernement à garantir la sécurité des citoyens conformément à l'agenda Sénégal 2050.

Le ministre a souligné également avec force, l'excellent travail du maire de Dalifort Mamadou Mbengue, dont l'engagement a permis l'érection de cette infrastructure, rappelant à ce dernier, son rôle essentiel dans la consolidation du partenariat entre les collectivités locales et la police nationale.

En tant premier interlocuteur des populations et garant de la cohésion sociale, le ministre de l'Intérieur a invité le maire et ses équipes à inscrire ce commissariat dans la dynamique de développement communal, en veillant à ce que les préoccupations sécuritaires soient intégrées aux politiques locales.

Me Cissé invite les populations à collaborer étroitement avec les fonctionnaires de police en signalant les comportements suspects partout et particulièrement dans les réseaux sociaux. Le maire Mamadou Mbengue a soutenu pour sa part que l'inauguration de ce commissariat constitue un acte majeur pour la sécurité publique mais également un jalon essentiel dans le processus de modernisation des infrastructures de sécurité locale. Et de relever : « La commune de Dalifort Foirail a consenti des efforts significatifs dans ce projet notamment à travers la mise à disposition du foncier et la relation de la première phase des travaux. Ce premier pas que nous considérons comme décisif témoigne notre engagement résolu aux côtés de l'Etat pour le renforcement durable de la sécurité publique ».

Dans ce même esprit, de responsabilité et de solidarité institutionnelle, Mamadou Mbengue a souligné l'engagement de la municipalité d'assurer à titre transitoire, la prise en charge du logement du Commissaire affecté à cette unité, dans l'attente de la construction de la résidence officielle prévue dans la deuxième phase du projet.

Des efforts supplémentaires selon lui, illustrent la volonté claire de la collectivité de créer les conditions matérielles et logistiques favorables au bon fonctionnement du Commissariat.

Compte tenu cependant de l'ampleur des investissements encore nécessaires et des enjeux stratégiques liés à cette infrastructure, l'édile de Dalifort Foirail sollicite respectueusement l'accompagnement de l'Etat à travers le ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique pour la prise en charge des dépenses relatives à la deuxième phase des travaux.

Cette phase essentielle à la pleine opérationnalisation du commissariat, explique-t-il, portera notamment la construction des logements de fonction, le renforcement des capacités d'accueil, le traitement des aménagements techniques ainsi que l'acquisition d'équipements modernes adaptes à la sécurité intérieure

Il a également sollicité la mise en place du bureau passeport au sein du commissariat, car le département de Pikine ne dispose pas d'une telle structure. Dans la conviction du maire de Dalifort Foirail, l'implantation de ce service dans ce commissariat contribuerait entre autres à rapprocher davantage l'administration des populations, à réduire les déplacements vers d'autres départements et à améliorer sensiblement les conditions de délivrance des documents d'identité...