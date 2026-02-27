Sénégal: Moussa Bocar Thiam saisit les hautes juridictions et dénonce une « violation de la constitution »

Alors que l'Assemblée nationale est convoquée ce vendredi 27 février pour examiner le projet de résolution portant sur sa mise en accusation devant la Haute Cour de Justice, l'ancien ministre et maire d'Ourossogui, Me Moussa Bocar Thiam, contre-attaque. Dans une publication partagée sur sa page Facebook, l'ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique est monté au créneau pour demander l'annulation de cette plénière.

Selon lui, le Conseil constitutionnel, la Haute Cour de Justice, le Procureur général ainsi que le président de la Cour d'appel ont été saisis pour dénoncer une violation de la Constitution par l'Assemblée nationale.

Le lundi 23 février dernier, l'ancien ministre avait déjà contesté la compétence des députés à saisir cette juridiction, évoquant un acharnement politique après le vote de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, qu'il avait d'ailleurs qualifié de « sans base légale ». En effet, selon lui, aucun rapport d'un organe de contrôle ne met en cause sa gestion ministérielle. Mieux, il affirme être « le seul ancien ministre poursuivi » sans qu'un document émanant de la Cour des comptes, de l'Inspection générale d'État (IGE), de la CENTIF ou de l'Inspection générale des finances (IGF) ne vise son action à la tête de son département.