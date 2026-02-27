Togo: Les tenanciers de bars espèrent obtenir un délai supplémentaire

27 Février 2026
Togonews (Lomé)

C'est un appel à la clémence que lancent les petits commerçants installés le long de la plage de Lomé.

Regroupés au sein de l'Association des tenanciers de bars et restaurants (ATBR), ils implorent les pouvoirs publics de repousser la date butoir du 28 février qui sonne le glas de leurs activités.

Depuis 2022, ces établissements ont généré plus de 750 emplois, serveurs, cuisiniers, comptables, agents de sécurité, et contribué à animer et sécuriser le front de mer, assurent-ils.

Mais ils occupent une zone qui fait partie du domaine public. En toute illégalité.

Ils demandent un moratoire jusque'à la fin de l'année afin de pouvoir s'organiser.

