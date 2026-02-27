Afrique: Le continent repense sa stratégie scientifique à Lomé

27 Février 2026
Togonews (Lomé)

La capitale togolaise sera du 9 au 12 mars prochain le carrefour de la recherche scientifique africaine.

Lomé accueille la 7e édition des Journées scientifiques du CAMES, une rencontre pour l'avenir intellectuel et économique du continent.

Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur est une institution intergouvernementale qui regroupe 19 pays d'Afrique francophone et Madagascar. Créé en 1968, il a pour mission d'harmoniser les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche scientifique dans l'espace francophone africain; une sorte d'autorité académique commune pour le continent.

Placée sous le thème « Quelle recherche scientifique pour une Afrique solidaire, résiliente et développée », cette édition réunira décideurs publics, universitaires africains et experts internationaux autour d'un objectif central : harmoniser les politiques nationales de recherche pour accélérer la transformation économique du continent.

Dans un contexte marqué par un retard technologique persistant, l'enjeu est crucial. L'Afrique ne pourra réduire son écart de développement qu'en investissant massivement dans la science et l'innovation.

