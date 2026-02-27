Ile Maurice: Le ministère active un plan et sécurise le nid

Un nid de tortues marines potentiellement actif a été signalé cette semaine sur une plage située devant un hôtel du littoral ouest du pays, déclenchant une mobilisation rapide des autorités. Selon les informations communiquées, le ministère compétent a été alerté à 17 h 15, mercredi, le 25 février, après la découverte, la veille, d'un nid contenant des oeufs en bon état. La découverte a été faite la veille par une touriste résidant à l'hôtel.

Face à ce signalement, le ministère a immédiatement activé le Stranded Mammal and Marine Turtle Action Plan, le dispositif national destiné à encadrer les interventions liées aux tortues de mer et à d'autres espèces marines. Les premières observations effectuées sur le site indiquent que les œufs sont frais, suggérant une ponte récente.

Dans l'immédiat, plusieurs mesures de protection ont été mises en œuvre. Du sable a été ajouté au-dessus du nid afin de limiter l'impact de la chaleur du soleil, des pluies et des prédateurs. La zone a ensuite été sécurisée et clairement délimitée à l'aide de trois barres de fer et d'un ruban de signalisation jaune, visant à empêcher tout piétinement accidentel.

Le ministère a également sollicité le Fisheries Protection Service pour assurer une surveillance quotidienne le matin, à la mi-journée et le soir. Parallèlement, des actions de sensibilisation à la conservation des tortues marines seront conduites auprès du personnel et des touristes de l'établissement. Un suivi scientifique sera maintenu jusqu'à l'éclosion, attendue dans environ 45 jours.

Le ministère a signé un protocole d'accord (MoU) avec le Centre d'études et de découverte des tortues marines pour l'échange technique et le partage de connaissances sur les tortues marines. Les autorités rappellent enfin une consigne stricte : ne pas découvrir, déplacer ou manipuler les œufs.