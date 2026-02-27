Ile Maurice: Maurice interpelle sur la protection des enfants en ligne

Un atelier dédié au cyberharcèlement et à la protection des mineurs dans l'espace numérique s'est tenu à l'auditorium du Mahatma Gandhi Institute hier, en présence du ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, et de celui des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul. Le cyberharcèlement, en particulier, a concentré l'essentiel des préoccupations.

Jennita Appayya, Information Security Consultant à la Computer Emergency Response Team Mauritius, s'est appuyée sur des données de l'UNICEF pour mettre en lumière la place qu'occupent les mineurs dans l'espace numérique mondial : «Un internaute sur trois dans le monde est un enfant. Par ailleurs, un enfant passe en moyenne deux à cinq heures par jour en ligne.»

Au-delà des statistiques, elle a alerté sur un phénomène moins visible : l'exposition au numérique commence désormais avant même que l'enfant ne soit en âge d'en comprendre les enjeux. Photos partagées par les parents, présence sur les réseaux familiaux, profils créés dès le plus jeune âge : l'empreinte numérique d'un enfant se constitue bien avant qu'il puisse en mesurer les conséquences.

Avec un taux de pénétration Internet annoncé à 178 % en 2024 et plus de deux millions d'abonnements haut débit actifs, Maurice figure parmi les économies numériques les plus connectées de la région.

Cette réalité, pour Jennita Appayya, illustre le caractère «à double tranchant» du digital : vecteur d'apprentissage, de socialisation et d'accès au savoir, l'outil peut aussi devenir, faute d'encadrement, un espace d'humiliation, d'emprise et de harcèlement.

Face à ces enjeux, l'atelier a mis en avant trois axes prioritaires : l'éducation au numérique dès le plus jeune âge, la sensibilisation des familles et des établissements scolaires, et le renforcement des mécanismes de signalement pour les situations préoccupantes.