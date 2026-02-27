Cote d'Ivoire: Banco - Le projet AVELO lance la mobilité verte avec une première flotte de vélos

Le Parc national du Banco franchit un nouveau cap dans la promotion de l'écotourisme et de l'emploi des jeunes. Une dizaine de vélos ont été officiellement remis, le 21 février 2026, au projet AVELO par l'entreprise Plastica CI. Cette dotation marque le lancement opérationnel de la mobilité cyclable au sein de ce massif forestier de 3 438 hectares, considéré comme le « poumon vert » d'Abidjan.

La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR) et des partenaires du projet.

Porté par l'éco-entrepreneur Andy Costa, le projet AVELO ambitionne de promouvoir une mobilité respectueuse de l'environnement tout en créant des opportunités économiques pour les jeunes. « Ce ne sont pas de simples moyens de transport. Ce sont des opportunités d'emploi, des activités génératrices de revenus et une réponse concrète aux défis climatiques », a-t-il déclaré.

Selon lui, l'initiative peut contribuer à freiner l'émigration irrégulière en offrant des perspectives locales durables. L'introduction des vélos vise à faciliter les déplacements internes dans le parc, à réduire les nuisances sonores et à limiter les émissions polluantes. Elle participe également à l'amélioration de l'expérience des visiteurs et à la valorisation d'un écotourisme responsable.

Pour Plastica CI, cette opération s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE). L'industriel ivoirien affirme ainsi soutenir des projets à fort impact environnemental et social. « À chaque coup de pédale, c'est une avancée pour la planète et pour l'emploi », a souligné un représentant de l'entreprise.

Principal donateur de ces engins à deux roues, le premier responsable de Plastica Côte d'Ivoire, Abbas Badreddine, a précisé qu'il s'agit d'une première phase. « Il y aura une deuxième, puis une troisième étape. Avec notre direction générale, nous chercherons à aller toujours plus loin. L'objectif est de créer un impact positif durable », a-t-il affirmé.

Le directeur général de l'OIPR, le général Tondo Sama, a salué une initiative contribuant à la valorisation du site. « Le Parc national du Banco, avec ses 80 kilomètres de pistes aménagées, est un patrimoine national. Notre rôle est de le préserver et de transmettre ses bienfaits aux générations futures », a-t-il rappelé.

Avec ses infrastructures adaptées, le Banco constitue la phase pilote d'un dispositif plus ambitieux. Les promoteurs annoncent un déploiement progressif du projet dans d'autres réserves et sites naturels du pays, en collaboration avec les autorités compétentes.

Au-delà du symbole, l'initiative illustre la montée en puissance des partenariats public-privé dans le domaine écologique. Elle traduit également une volonté de faire de la mobilité verte un levier de développement local, dans un contexte où les enjeux climatiques et l'insertion professionnelle des jeunes occupent une place centrale dans les priorités nationales.